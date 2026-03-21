Intel выпустила официальное заявление о несовместимости Crimson Desert с графическими процессорами ARC

Новый хит Pearl Abyss для ПК, Crimson Desert, несовместим с графическими процессорами Intel ARC. Игра не запускается на ПК с видеокартами Intel ARC, а в разделе часто задаваемых вопросов пользователям Intel рекомендуется запросить возврат средств. Сегодня вечером Intel опубликовала заявление, в котором выразила разочарование сложившейся ситуацией и заявила, что «по-прежнему готова оказать Pearl Abyss любую возможную помощь».

Intel заявила, что обращалась к Pearl Abyss «много раз» в течение последних нескольких лет с целью «протестировать, подтвердить и оптимизировать поддержку графики Intel». Эта поддержка включала ранний доступ к оборудованию, драйверам и инженерным ресурсам. Судя по приведённому ниже заявлению, похоже, что Pearl Abyss так и не приняла предложение Intel.

Мы знаем, что Crimson Desert в настоящее время не запускается на системах с графическими процессорами Intel, и мы очень разочарованы тем, что игроки, использующие графическое оборудование Intel, не могут сразу же погрузиться в мир Пайвел.



Обеспечение плавной работы игр всегда является результатом сотрудничества разработчиков и производителей оборудования. В течение последних нескольких лет мы неоднократно обращались к Pearl Abyss за помощью в тестировании, проверке и оптимизации поддержки графики Intel, предоставляя ранние версии оборудования, драйверов и инженерных ресурсов для нескольких поколений, включая Alchemist, Battlemage, Meteor Lake и Lunar Lake.



Наши команды глубоко привержены тому, чтобы помочь всем студиям обеспечить наилучший возможный опыт, предоставляя открытые инструменты, документацию и прямую инженерную поддержку, чтобы гарантировать, что их игры хорошо работают для всех, включая десятки миллионов игроков, использующих графические процессоры Intel. Мы по-прежнему готовы оказать Pearl Abyss любую возможную помощь.