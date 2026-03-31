ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 1 022 оценки

Инвесторы паниковали зря: акции Pearl Abyss теперь стоят дороже, чем до релиза Crimson Desert

2BLaraSex 2BLaraSex

Выход долгожданного экшена Crimson Desert обернулся для разработчика Pearl Abyss американскими горками на фондовом рынке. Сразу после снятия эмбарго на публикацию обзоров акции Pearl Abyss рухнули почти на 30%. Инвесторы опасались, что сдержанные оценки приведут к низким продажам. Однако их страхи не оправдались: вопреки пессимистичным прогнозам, Crimson Desert разошелся как горячие пирожки.

Всего за первые пять дней было реализовано 3 миллиона копий. Несмотря на неоднозначные первые впечатления игроков, ситуация кардинально улучшилась благодаря серии оперативных обновлений и исправлений от разработчиков. Это привело к новому рекорду онлайна в игре всего несколько дней назад.

Столь успешный старт продаж и последующая работа с проектом вернули доверие инвесторов. Падение акций сменилось стремительным ростом. На данный момент стоимость ценных бумаг Pearl Abyss не только восстановилась, но и превысила показатели, предшествовавшие выходу обзоров.

По состоянию на 31 марта пиковая стоимость акций достигла 70200 южнокорейских вон (около $45,81), что на 7% выше цены до публикации первых рецензий. Это лучший показатель компании с апреля 2022 года.

Индустрия
18
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
CTPAuDEP

Предсказуемый успех.

8
z8TiREX8z

Хетерки когда читают эти новости, наверное все глубже и глубже уходят в депрессию)) Давятся собственной желчью, и бегут строчить какая игра плохая, и каждому в коммент кто хоть как то похвалил игру, ставят гнусные смайлики))) Вообще жалко выглядящее типы, на фоне успешности и огромного онлайна. По началу эти типы в коментах ссылались на новости, а теперь даже и это у них отобрали....

7
Gords

Кто-то хорошо на этом наварился. Остальные остались с носом.

3
Scorpion_GamePlay

С такими превью картинками, вы сломите меня поиграть в это

3
YummyAbundia

Рад за них ,молодцы ребята .

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ