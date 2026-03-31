Инвесторы паниковали зря: акции Pearl Abyss теперь стоят дороже, чем до релиза Crimson Desert

Выход долгожданного экшена Crimson Desert обернулся для разработчика Pearl Abyss американскими горками на фондовом рынке. Сразу после снятия эмбарго на публикацию обзоров акции Pearl Abyss рухнули почти на 30%. Инвесторы опасались, что сдержанные оценки приведут к низким продажам. Однако их страхи не оправдались: вопреки пессимистичным прогнозам, Crimson Desert разошелся как горячие пирожки.

Всего за первые пять дней было реализовано 3 миллиона копий. Несмотря на неоднозначные первые впечатления игроков, ситуация кардинально улучшилась благодаря серии оперативных обновлений и исправлений от разработчиков. Это привело к новому рекорду онлайна в игре всего несколько дней назад.

Столь успешный старт продаж и последующая работа с проектом вернули доверие инвесторов. Падение акций сменилось стремительным ростом. На данный момент стоимость ценных бумаг Pearl Abyss не только восстановилась, но и превысила показатели, предшествовавшие выходу обзоров.

По состоянию на 31 марта пиковая стоимость акций достигла 70200 южнокорейских вон (около $45,81), что на 7% выше цены до публикации первых рецензий. Это лучший показатель компании с апреля 2022 года.