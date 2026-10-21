Исследование подводного мира и система жилья - представлен обзорный трейлер DLC Charting the Unknown для Crimson Desert

Компания Pearl Abyss выпустила видеоанонс дополнения «Путешествие в неизведанное» (Charting the Unknown) — первого загружаемого контента для игры Crimson Desert Enhanced. Релиз дополнения состоится 30 октября для платформ PS5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store.

В видеоролике демонстрируются новые возможности, которые появятся в игре: морские путешествия, исследование подводного мира, система отношений между персонажами, управление объектами и расширенные функции обустройства жилья. Сюжет продолжает историю Клиффа, Демиана и Унгки — героев, которые спасли мир Пайвел в ходе ожесточённых сражений. Теперь им предстоит найти свой собственный путь, в процессе чего они встретят новых персонажей.

Это дополнение открывает океаны Пайвела как новую площадку для исследований. Игроки смогут собирать ресурсы для строительства кораблей и бороздить открытые моря на судах собственной конфигурации. Побеждая враждебные силы на островах, обнаруженных во время плавания, и захватывая опорные пункты вместе со своими спутниками из отряда «Серая грива», игроки будут получать ценные награды. Под водой можно использовать созданные своими руками водолазные костюмы и новые подводные средства передвижения, чтобы искать затонувшие руины, сокровища и ресурсы.

Также в игру вводится система отношений. Клифф, Унгка и Демиана могут укреплять доверие с определёнными персонажами, развивать романтические связи или даже вступить в брак. Персонажи, с которыми сложились близкие отношения, смогут навещать лагерь «Серой гривы», чтобы проводить время вместе.

Освобождённые опорные пункты переходят под прямое управление игрока. Можно арендовать различные объекты по всему миру Пайвела, назначать туда спутников, распределять снаряжение, определять ассортимент товаров для продажи и разрабатывать стратегии управления для накопления богатства. Система обустройства жилья была расширена: теперь игроки могут заниматься дизайном интерьера, устанавливать элементы конструкции (например, стены и окна) и планировать внутреннее пространство. Захватив определённые замки, игроки смогут обустроить их помещения и использовать их в качестве своего жилища.

Боевая составляющая пополнится новыми испытаниями: игрокам предстоит сразиться с чередой могущественных боссов в разных уголках мира Пайвел. Игроки смогут испытать свои боевые навыки и новые стратегии, побеждая боссов и получая за это награды.