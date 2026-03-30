Издатель Baldur's Gate 3 назвал Crimson Desert "смесью чужих механик", но признал игру увлекательной

Директор по издательству Baldur’s Gate 3 Майкл Доуз поделился своим мнением о недавно вышедшем экшене Crimson Desert. По его словам, игра напоминает «собранную из разных частей конструкцию», в которой разработчики объединили множество знакомых механик из других проектов.

В серии сообщений в соцсетях Доуз отметил, что Crimson Desert выглядит как своеобразный «коктейль» из различных игровых идей. Он считает, что проект активно заимствует элементы из множества популярных игр, пытаясь одновременно понравиться максимально широкой аудитории.

При этом представитель издательства подчеркнул, что подобный подход не делает игру плохой. Напротив, он признал, что играть в Crimson Desert всё равно интересно, несмотря на большое количество заимствованных решений.

Одной из особенностей проекта Доуз назвал огромное количество активностей в открытом мире. В игре можно заниматься самыми разными делами — от охоты за головами и добычи ресурсов до торговли, решения головоломок и даже необычных занятий вроде сумо-поединков или управления механизированной техникой.

По мнению Доузa, подобная модель разработки может стать всё более распространённой в крупных проектах. Он считает, что объединение уже проверенных механик снижает риски для разработчиков и издателей, поэтому подобный подход, вероятно, будет чаще встречаться как в премиальных играх, так и в условно-бесплатных проектах.

В то же время он отметил, что Crimson Desert хотя и использует множество знакомых идей, всё же старается добавить в формулу собственные элементы. Доуз также выразил надежду, что со временем игра сможет получить вторую волну популярности, подобно тому, как это произошло с Dragon’s Dogma после выхода расширенной версии Dark Arisen.