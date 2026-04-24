Издатель Palworld получил "подсолнух" в Crimson Desert за 189 часов, чем удивил разработчиков

Джон Бакли, возглавляющий отдел коммуникаций и издательства студии Pocket Pair (создатели Palworld), поделился впечатляющим достижением в ролевой игре Crimson Desert. Бакли не просто прошел новинку, а полностью закрыл все достижения, затратив на это чуть более недели игрового времени.

Закрыл Crimson Desert на 100%. Эта игра подарила мне чувство удивления и приключения, которое не давал ни один другой проект. Ближе всего к этому ощущению для меня был только Morrowind. Это поистине захватывающий опыт, которым я наслаждался каждую секунду. Однозначно моя игра года.

Скриншот, приложенный Баки, впечатляет: 34 достижения из 34. Однако больше поражает цифра, указанная рядом - 189,1 час игрового времени. На такое заявление отреагировали даже сами разработчики из студии Pearl Abyss:

Вау, меньше чем за 200 часов? Это впечатляет! Мы рады, что вам понравилось путешествие.

Закрытие Crimson Desert на 100% - крайне длительный процесс, обычно требующий около 285-305 часов. Первые игроки, получившие платину, потратили более двух недель интенсивной игры (по 16–19 часов в сутки) после релиза, что говорит о масштабности открытого мира.

Коллеги Бакли по издательскому бизнесу и журналисты отмечают, что такой темп прохождения выглядит устрашающе. И если сам Баки уже разобрался со всеми сложностями игры, то обычным игрокам, вероятно, стоит запастись куда большим количеством свободного времени.