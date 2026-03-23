Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.4 770 оценок

Капитализация Pearl Abyss перестала падать на фоне роста положительных отзывов игроков о Crimson Desert

butcher69 butcher69

После резкого падения капитализации почти на 39% студия Pearl Abyss получила долгожданную передышку. Причиной обвала стал сдержанный приём Crimson Desert как со стороны первых игроков, так и профильной прессы, однако ситуация начала меняться уже в первые дни после релиза.

Несмотря на критику, интерес аудитории к игре оказался значительно выше ожидаемого критиками. В сервисе Valve проект продемострировала уверенный рост активности: если на старте пиковый онлайн составлял 239 045 пользователей, то к выходным показатель вырос до 248 530 игроков.

Масштабная игра с открытым миром Crimson Desert обновила свой рекордный онлайн за выходные

Продажи также впечатляют — Crimson Desert разошлась тиражом более 2 миллионов копий менее чем за сутки. Не менее важна и динамика пользовательских оценок: рейтинг игры поднялся с «смешанных» 56% положительных отзывов до 70%. Игроки постепенно осваиваются с механиками и всё активнее исследуют масштабный открытый мир, что положительно влияет на общее восприятие проекта.

На фоне этих изменений капитализация Pearl Abyss перестала снижаться к закрытию торгов. Если тенденция роста пользовательского интереса и отзывов сохранится, у компании есть реальные шансы восстановить утраченные позиции и укрепить доверие инвесторов.

Сделать покупку игры ещё приятнее можно, просто пополнив Steam через наш сервис. Фиксированная комиссия без зависимости от курса, точная сумма зачисления без скрытых конвертаций и бонусный кэшбэк как для вас, так и для ваших друзей. А где есть кэшбэк — там и приятные награды, включая дополнительные средства на Steam.

20
57
Abakas

Не понел.

Но ведь местные эксперты с пеной у рта в падучей от истерики рассказывали про провал игры.......

Nodas

Вот кстати да, аналогия игра раскрылась тут прям уместна, первые 10 часов они реально провальные, а вот дальше, когда появляються нормальный сюжет, квесты, боссы и последедствия твоих действий, вот тогда затягивает

МАХАН МАХАНОВИЧ

Как в воду глядел

Лидер 666

и что теперь безмозглым ботам писать? а я скажу что, вот как ветер подует, в том же направлении и они полетят xD

ArexSOnk

Очень наглядно можно увидеть отзывы по количеству проведенного в игре времени.
Геймеры, которые действительно покупали игру, чтобы играть - довольны игрой.
Вот отзывы от тех, кто провел в игре более 10 часов:

От тех, кто провел в игре более часа:

А вот отзывы от нетакусиков, которые провели в игре менее часа (читай, даже пролог-обучение не прошли), тупо купили игру, чтобы оставить отрицательный отзыв и сделать рефанд (то есть налицо ревью-бомбинг):

