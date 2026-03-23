Капитализация Pearl Abyss перестала падать на фоне роста положительных отзывов игроков о Crimson Desert

После резкого падения капитализации почти на 39% студия Pearl Abyss получила долгожданную передышку. Причиной обвала стал сдержанный приём Crimson Desert как со стороны первых игроков, так и профильной прессы, однако ситуация начала меняться уже в первые дни после релиза.

Несмотря на критику, интерес аудитории к игре оказался значительно выше ожидаемого критиками. В сервисе Valve проект продемострировала уверенный рост активности: если на старте пиковый онлайн составлял 239 045 пользователей, то к выходным показатель вырос до 248 530 игроков.

Продажи также впечатляют — Crimson Desert разошлась тиражом более 2 миллионов копий менее чем за сутки. Не менее важна и динамика пользовательских оценок: рейтинг игры поднялся с «смешанных» 56% положительных отзывов до 70%. Игроки постепенно осваиваются с механиками и всё активнее исследуют масштабный открытый мир, что положительно влияет на общее восприятие проекта.

На фоне этих изменений капитализация Pearl Abyss перестала снижаться к закрытию торгов. Если тенденция роста пользовательского интереса и отзывов сохранится, у компании есть реальные шансы восстановить утраченные позиции и укрепить доверие инвесторов.

