Капитализация Pearl Abyss продолжает падать: акции создателей Crimson Desert подешевели еще на 10%

Два дня назад, на фоне неоднозначных оценок Crimson Desert, стало известно о том, что студия Pearl Abyss подешевела на внушительные 29%.

Несмотря на то, что продажи Crimson Desert превысили 2 миллиона копий менее чем за сутки с момента релиза, инвесторы продолжают демонстрировать своё разочарование в запуске этого крупного проекта.

Как стало известно, за последние два дня капитализация студии упала еще на 10%. Сейчас Pearl Abyss оценивается в $1,7 миллиарда, при этом еще недавно капитализация компании превышала $2 миллиарда.