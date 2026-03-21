Капитализация Pearl Abyss продолжает падать: акции создателей Crimson Desert подешевели еще на 10%

Два дня назад, на фоне неоднозначных оценок Crimson Desert, стало известно о том, что студия Pearl Abyss подешевела на внушительные 29%.
Несмотря на то, что продажи Crimson Desert превысили 2 миллиона копий менее чем за сутки с момента релиза, инвесторы продолжают демонстрировать своё разочарование в запуске этого крупного проекта.
Как стало известно, за последние два дня капитализация студии упала еще на 10%. Сейчас Pearl Abyss оценивается в $1,7 миллиарда, при этом еще недавно капитализация компании превышала $2 миллиарда.
Ничего. Если у них хватит сил и терпения довести игру до ума, то все будет нормально. Поляки же вытянули Cyberpunk 2077.
2 ляма проданных, только там, судя по всему и рефандов немало.
Попробовал на 5090, тени это зачастую просто шлак, в закрытых локациях еще хоть какие-то, но в открытом мире с листвой… это лучше развидеть, дак еще и получаем полтора fps с ray reconstruction, без него тени это просто Квадраты. Без шуток, с технологие rtx, квадратные тени, и 30 fps с dlss качество… просто никому не могу советовать играть в это. Мусор полнейший