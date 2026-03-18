KiriGiri намерена взломать Denuvo в Crimson Desert в день релиза с помощью гипервизора

Как стало известно, один из пользователей закрытого Discord-канала, посвящённого взломам Denuvo с помощью гипервизора, поделился планами взломщиков на ближайшее время.
По его словам, взломщица KiriGiri подтвердила, что намерена взломать защиту Denuvo в Crimson Desert с помощью гипервизора в день релиза - так же, как это произошло с Resident Evil Requiem. В прошлый раз KiriGiri понадобилось чуть больше часа.
Так же она утверждает, что у взломщиков уже готовы гипервизор-кряки для Monster Hunter Stories 3, Hello Kitty Island Adventure и ряда других проектов. Судя по всему, они ожидают окончательного одобрения гипервизор-взломов от CS.RIN - написание гайдов на портале уже идёт полным ходом.
Кто-то будет рисковать пк ради игры через гипервизор с низким уровнем доступа к железу ?
