Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 511 оценок

KiriGiri намерена взломать Denuvo в Crimson Desert в день релиза с помощью гипервизора

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, один из пользователей закрытого Discord-канала, посвящённого взломам Denuvo с помощью гипервизора, поделился планами взломщиков на ближайшее время.

По его словам, взломщица KiriGiri подтвердила, что намерена взломать защиту Denuvo в Crimson Desert с помощью гипервизора в день релиза - так же, как это произошло с Resident Evil Requiem. В прошлый раз KiriGiri понадобилось чуть больше часа.

Так же она утверждает, что у взломщиков уже готовы гипервизор-кряки для Monster Hunter Stories 3, Hello Kitty Island Adventure и ряда других проектов. Судя по всему, они ожидают окончательного одобрения гипервизор-взломов от CS.RIN - написание гайдов на портале уже идёт полным ходом.

111
SPavelD

Хоть бы у нее нечего не вышло,😠

56
Nodas

Нищюки общий сбор под этим коментом

40
North235

Удачи пиратам.
Купил и не парюсь.

33
Veter_Peremen

Кто-то будет рисковать пк ради игры через гипервизор с низким уровнем доступа к железу ?

21
Trinity_ExDeath

ой, да пошла она со своим хреновизором, который работает еле-еле!

16
