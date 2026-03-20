Kirigiri отказалась от любых донатов и объяснила, почему релиз кряка для Crimson Desert задерживается

В ожидание релиза обхода Denuvo при помощи гипервизора в игре Crimson Desert, взломщица Kirigiri поделилась новыми подробностями о ходе работ. По её словам, команда продолжает активную разработку, параллельно решая технические проблемы, возникающие в процессе.

Также Kirigiri уделила внимание вопросу финансовой поддержки. Она подчеркнула, что команда принципиально не принимает пожертвования от пользователей, даже в минимальном виде:

Даже если бы это было просто базовое пожертвование, мы бы отказались — мы не принимаем и никогда не будем принимать донаты.

Это заявление отражает позицию группы, которая стремится сохранить независимость и избежать любых финансовых обязательств перед сообществом.

Отдельно были раскрыты детали технических трудностей, с которыми столкнулись разработчики. Речь идёт о проблеме, связанной с инструкцией xgetbv, используемой для проверки возможностей процессора:

Небольшое уточнение: да, взлом Crimson Desert работает, но вчера мы разбирались с проблемой, связанной с xgetbv. Сейчас мы нашли все необходимые значения xgetbv и выпустим взлом сегодня.

По словам Киригири, решение уже найдено, и релиз может состояться в ближайшее время.

Кроме того, она сообщила о подготовке дополнительного варианта распространения:

Я также подготовила репак игры, так как я бывшая репакерша и обладаю нужными навыками.

Это может упростить установку для пользователей, особенно с учётом специфики гипервизорного метода, требующего дополнительных настроек системы.

На данный момент вся информация поступает из неофициальных источников, однако активность участников сцены и регулярные обновления статуса разработки указывают на то, что релиз обхода защиты для Crimson Desert может состояться уже в ближайшее время.