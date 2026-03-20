Kirigiri сообщила о скором релизе обхода защиты Denuvo в игре Crimson Desert при помощи гипервизора

Kirigiri сообщила о начале работ над обходом защиты Denuvo в игре Crimson Desert с использованием технологии гипервизора. Ожидается, что новый метод изначально получит поддержку процессоров как от AMD, так и от Intel. Кроме того, сам гипервизор планируется выпустить сразу в доработанном виде — с упором на снижение сложности настройки, а также повышение стабильности и безопасности при использовании.
«Ладно, тестировщиков уже достаточно. Спасибо всем, кто помогал — завтра закончу взлом»
Crimson Desert вышла несколько всего часов назад и может быть уже взломан совсем скоро по аналогии с Resident Evil Requiem. Игра предлагает масштабное приключение в фэнтезийном мире с упором на сюжет и динамичные сражения. Игра стартовала со смешанными отзывами в Steam. На момент запуска игроки отмечают как сильные стороны проекта, так и технические проблемы на релизе. При этом Crimson Desert стартовала с мощным онлайном в Steam — более 238 тысяч игроков в первый час, что явно указывает на успех для одиночного проекта Это точно один из самых заметных запусков года по количеству одновременных пользователей.
Уже не нужно. Послушав местных экспертов становится ясно - игра мертва.
Как и ожидалось, игра завалена негативными отзывами; среди основных недостатков — вопиющая переэкспозиция контраста и ужасный сюжет, а также огромное количество игровых механик — и для этого куска дерьма даже взламывать не нужно. Вон дест стрендинг 2 вывали торрент.
Ждем Voices38, а то гипервизор это не взлом
да кто этот ваш "гипервизор" ??
почему постоянно когда говорят что взломают игру сразу вставляют этот "гипервизор". как минимум звучит очень подозрительно.
Жаль только челов кто поверил обещаниям с ютуба, 30 фактов о кримсон дезерт (привет сонник), и купил этот игросодержащий продукт по фулл прайсу, и теперь не могут сделать рефанд, ведь никто не спросит с тех кто облизывал эту помойку до ее релиза.
(И я один из тех кто купил игру наслушавшись хвалебных обещаний что это будет отрыв лица.. отрыв лица действительно случился, от того насколько игра кал)