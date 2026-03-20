Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 572 оценки

Kirigiri сообщила о скором релизе обхода защиты Denuvo в игре Crimson Desert при помощи гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Kirigiri сообщила о начале работ над обходом защиты Denuvo в игре Crimson Desert с использованием технологии гипервизора. Ожидается, что новый метод изначально получит поддержку процессоров как от AMD, так и от Intel. Кроме того, сам гипервизор планируется выпустить сразу в доработанном виде — с упором на снижение сложности настройки, а также повышение стабильности и безопасности при использовании.

«Ладно, тестировщиков уже достаточно. Спасибо всем, кто помогал — завтра закончу взлом»

Crimson Desert вышла несколько всего часов назад и может быть уже взломан совсем скоро по аналогии с Resident Evil Requiem. Игра предлагает масштабное приключение в фэнтезийном мире с упором на сюжет и динамичные сражения. Игра стартовала со смешанными отзывами в Steam. На момент запуска игроки отмечают как сильные стороны проекта, так и технические проблемы на релизе. При этом Crimson Desert стартовала с мощным онлайном в Steam — более 238 тысяч игроков в первый час, что явно указывает на успех для одиночного проекта Это точно один из самых заметных запусков года по количеству одновременных пользователей.

Abakas

Уже не нужно. Послушав местных экспертов становится ясно - игра мертва.

LightheartedYalim

Как и ожидалось, игра завалена негативными отзывами; среди основных недостатков — вопиющая переэкспозиция контраста и ужасный сюжет, а также огромное количество игровых механик — и для этого куска дерьма даже взламывать не нужно. Вон дест стрендинг 2 вывали торрент.

Константин335

Ждем Voices38, а то гипервизор это не взлом

foolery

да кто этот ваш "гипервизор" ??
почему постоянно когда говорят что взломают игру сразу вставляют этот "гипервизор". как минимум звучит очень подозрительно.

Ximiral

Жаль только челов кто поверил обещаниям с ютуба, 30 фактов о кримсон дезерт (привет сонник), и купил этот игросодержащий продукт по фулл прайсу, и теперь не могут сделать рефанд, ведь никто не спросит с тех кто облизывал эту помойку до ее релиза.

(И я один из тех кто купил игру наслушавшись хвалебных обещаний что это будет отрыв лица.. отрыв лица действительно случился, от того насколько игра кал)

