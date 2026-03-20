Kirigiri сообщила о скором релизе обхода защиты Denuvo в игре Crimson Desert при помощи гипервизора

Kirigiri сообщила о начале работ над обходом защиты Denuvo в игре Crimson Desert с использованием технологии гипервизора. Ожидается, что новый метод изначально получит поддержку процессоров как от AMD, так и от Intel. Кроме того, сам гипервизор планируется выпустить сразу в доработанном виде — с упором на снижение сложности настройки, а также повышение стабильности и безопасности при использовании.

«Ладно, тестировщиков уже достаточно. Спасибо всем, кто помогал — завтра закончу взлом»

Crimson Desert вышла несколько всего часов назад и может быть уже взломан совсем скоро по аналогии с Resident Evil Requiem. Игра предлагает масштабное приключение в фэнтезийном мире с упором на сюжет и динамичные сражения. Игра стартовала со смешанными отзывами в Steam. На момент запуска игроки отмечают как сильные стороны проекта, так и технические проблемы на релизе. При этом Crimson Desert стартовала с мощным онлайном в Steam — более 238 тысяч игроков в первый час, что явно указывает на успех для одиночного проекта Это точно один из самых заметных запусков года по количеству одновременных пользователей.