Kirigiri выпустила метод обхода защиты Denuvo к игре Crimson Desert при помощи гипервизора

Как и было обещано, Kirigiri обошла супер защиту Denuvo в игре Crimson Desert при помощи гипервизора. Игру взломали почти через сутки после её официального релиза.
Свежий метод обхода защиты Denuvo работает как на процессорах Intel, так и на AMD.
Данный анонс сопровождается ещё одной важной новостью: Kirigiri намерена лично заняться созданием репаков, что может значительно упростить распространение подобных релизов.
Однако не только Kirigiri планирует порадовать пользователей — к инициативе присоединилась и известная репакерша FitGirl. Это произошло на фоне повышения стабильности и безопасности решений, разрабатываемых сообществами MKDEV и CS.RIN.RU.
Это, безусловно, является значительным преимуществом для пользователей, поскольку отпадает необходимость вручную загружать и настраивать файлы гипервизора. Тем не менее, определённые действия по-прежнему остаются обязательными — в частности, отключение проверки подписи драйверов в операционной системе Windows.
И и напоследок Kirirgiri написала у себя в дискорде:
Crimson Desert было адски тяжело взломать, даже с гипервизором, нам пришлось отслеживать новые проверки Denuvo, которые Denuvo добавили в своей новой версии.
Crimson Desert переносит игрока на континент Пивел, где после смерти правителя Акапены начинается борьба за власть, а законный наследник вынужден скрываться среди наёмников «Серые Гривы». Его защитником становится командир Клифф, действующий не ради денег, а по совести. Однако после засады «Чёрных Медведей» и гибели его людей история превращается в личную месть и расследование. Постепенно Клифф раскрывает заговор, способный изменить судьбу всего континента, на фоне открытого мира с множеством занятий — от охоты до исследований.
Мужики кто зарплату получил не по скупитесь, купите данную игрушку она того стоит. Эта игра взяла все самое лучшее от опенворлд проектов от третьего лица👍👍
Ну как там ваша Denuvo активаторщики, уже победила гипервизор?)
Три месяца чесали австрийские репы что делать с гипервизором, и смогли в итоге задержать меньше чем на сутки в одном из крупнейших релизов года - успех) Лучше бы продолжали делать вид, что гипервизор их не волнует, чем в итоге перед издателями так расписаться в своей беспомощности)
Хорошее дело, но поверьте, игра не стоит того, чтобы играть в неё даже бесплатно.
