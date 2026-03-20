Kirigiri выпустила метод обхода защиты Denuvo к игре Crimson Desert при помощи гипервизора

Как и было обещано, Kirigiri обошла супер защиту Denuvo в игре Crimson Desert при помощи гипервизора. Игру взломали почти через сутки после её официального релиза.

Свежий метод обхода защиты Denuvo работает как на процессорах Intel, так и на AMD.

Данный анонс сопровождается ещё одной важной новостью: Kirigiri намерена лично заняться созданием репаков, что может значительно упростить распространение подобных релизов.

Однако не только Kirigiri планирует порадовать пользователей — к инициативе присоединилась и известная репакерша FitGirl. Это произошло на фоне повышения стабильности и безопасности решений, разрабатываемых сообществами MKDEV и CS.RIN.RU.

Это, безусловно, является значительным преимуществом для пользователей, поскольку отпадает необходимость вручную загружать и настраивать файлы гипервизора. Тем не менее, определённые действия по-прежнему остаются обязательными — в частности, отключение проверки подписи драйверов в операционной системе Windows.

И и напоследок Kirirgiri написала у себя в дискорде:

Crimson Desert было адски тяжело взломать, даже с гипервизором, нам пришлось отслеживать новые проверки Denuvo, которые Denuvo добавили в своей новой версии.

Crimson Desert переносит игрока на континент Пивел, где после смерти правителя Акапены начинается борьба за власть, а законный наследник вынужден скрываться среди наёмников «Серые Гривы». Его защитником становится командир Клифф, действующий не ради денег, а по совести. Однако после засады «Чёрных Медведей» и гибели его людей история превращается в личную месть и расследование. Постепенно Клифф раскрывает заговор, способный изменить судьбу всего континента, на фоне открытого мира с множеством занятий — от охоты до исследований.