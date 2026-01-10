Коды для обзора Crimson Desert появятся за месяц до релиза

Не секрет, что Crimson Desert от Pearl Abyss — масштабная игра. Одного взгляда на трейлер с демонстрацией геймплея, снятый несколько лет назад, с его масштабными сражениями, переноской коз, полётами и прочим, более чем достаточно, чтобы убедить кого угодно. Вероятно, неудивительно, что коды для обзора будут разосланы за месяц до релиза. По крайней мере, таков план, по словам эксперта по маркетингу и стратегическому планированию Уилла Пауэрса.

В интервью, которое теперь стало закрытым и которое Пауэрс дал во время презентации New Game+, отвечая за распределение кодов для обзоров, он сказал:

Я даю людям месяц на игру. Пожалуйста. Думаю, это время вам понадобится.

Для этого есть две основные причины, включая тот факт, что другие игры могут помешать графикам рецензентов.

Во-первых, я хочу, чтобы люди провели в игре время, а во-вторых, я знаю, что у нас очень плотный график релизов, и я не хочу, чтобы люди начали отдавать приоритет одной игре перед другой, верно? И чтобы не приходилось торопиться с обзорами, потому что от этого никто не выигрывает.

Несмотря на уверенность команды разработчиков в предоставлении кодов для обзоров задолго до релиза, Пауэрс считает, что получить больше удовольствия от игры будет гораздо проще, если не спешить.

Crimson Desert выйдет 19 марта на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.