Компания Pearl Abyss поделилась новыми деталями о предстоящем ролевом экшене Crimson Desert

Компания Pearl Abyss поделилась новыми деталями о предстоящем экшене с ролевыми элементами Crimson Desert, выход которого запланирован на следующий год. Из свежего финансового отчета компании стало известно, что игра наконец определилась с позицией на рынке.

Crimson Desert больше не воспринимается как MMO, кооперативный экшен или “гача”. Теперь это чисто однопользовательская игра, с большим акцентом на приключения и глубокий сюжет, что отличает ее от других проектов Pearl Abyss, таких как Black Desert Online.

Однако генеральный директор Pearl Abyss, Хо Джин Ён, выразил определенные опасения по поводу успешных продаж. Компания впервые сосредоточена на одиночном режиме и намерена продать как можно больше копий игры, а также планирует выпуск DLC после релиза.