Компания Pearl Abyss поделилась новыми деталями о предстоящем ролевом экшене Crimson Desert

Компания Pearl Abyss поделилась новыми деталями о предстоящем экшене с ролевыми элементами Crimson Desert, выход которого запланирован на следующий год. Из свежего финансового отчета компании стало известно, что игра наконец определилась с позицией на рынке.
Crimson Desert больше не воспринимается как MMO, кооперативный экшен или “гача”. Теперь это чисто однопользовательская игра, с большим акцентом на приключения и глубокий сюжет, что отличает ее от других проектов Pearl Abyss, таких как Black Desert Online.
Однако генеральный директор Pearl Abyss, Хо Джин Ён, выразил определенные опасения по поводу успешных продаж. Компания впервые сосредоточена на одиночном режиме и намерена продать как можно больше копий игры, а также планирует выпуск DLC после релиза.
Хочу TWO WORLDS 3, Xenus 3
Нынче вредно хотеть продолжения таких игр. Если и сделают то это будет повесточное дерьмо.
Реально два мира? Ну ты и извращенец.
2 мира 2 была шикарной игрой на свое время, а боевка была красивой, зрелищной и просто крутой. А уж такого создания своих заклинаний я больше нигде не встречал.
Ксенус-2 тоже был неплох
Правильный шаг к успешной игре. Если контента в игре будет много, то успех гарантирован. Ибо по показам игра сама по себе выглядит сочно
честно они уже задолбали. игру давайте, хватит эти бесполезные анонсы постить
Ничего хорошего не получится, когда разработчиков так колбасит, начинают одно, потом меняют концепцию, затем опять все переделывают, то на выходе будет не играбельное нечто. Где ничего толком не работает, как надо и отовсюду торчат следы предыдущих идей.