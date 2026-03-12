Консольная версия Crimson Desert уже в руках Digital Foundry - эксперты готовят подробный разбор

Создатели Crimson Desert решили ответить на опасения игроков, связанные с консольными версиями проекта. Студия Pearl Abyss передала игру специалистам из Digital Foundry, которые подготовят подробный разбор производительности на разных платформах.

Поводом для такого шага стали обсуждения в сообществе. В последние дни журналисты по всему миру получили доступ к тестовой версии игры, однако на данный момент им разрешено проверять её только на ПК. Это вызвало волну вопросов о том, насколько хорошо столь масштабный проект будет работать на консолях.

Особенно активно игроки обсуждают версии для PlayStation 5 и Xbox Series X. Отсутствие публичных демонстраций этих изданий породило опасения, что консольные версии могут оказаться недостаточно оптимизированными.

В Pearl Abyss решили ответить на критику максимально открыто. Разработчики признали, что одних заверений о хорошем состоянии консольных версий может быть недостаточно, поэтому передали игру независимым экспертам. Digital Foundry уже подтвердила, что работает над техническим анализом.

Одним из первых материалов станет подробный разбор версии для PlayStation 5 Pro. По предварительной информации, на этой системе игра должна работать при 60 кадрах в секунду с активным ультра-рей-трейсингом и использованием технологии апскейлинга PSSR.

Полный технический анализ ожидается ближе к релизу игры и должен окончательно прояснить ситуацию с производительностью на консолях.