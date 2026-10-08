Котики захватывают океан: в тизере Crimson Desert: Charting the Unknown показали плавающего кота

Pearl Abyss опубликовала новый тизер Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown, и на этот раз внимание игроков привлекло не масштабное сражение и не очередной гигантский босс, а обычный рыжий кот. В одном из эпизодов ролика пушистый спутник спокойно плывёт рядом с главным героем Клиффом, демонстрируя, что питомцы в мире игры, похоже, готовы сопровождать игрока даже во время водных приключений.

Появление животного особенно хорошо вписывается в концепцию дополнения. Charting the Unknown значительно расширит возможности исследования мира Crimson Desert: Клифф сможет отправляться в плавание на собственном корабле, посещать новые острова и погружаться под воду. На фоне всего этого разработчики решили показать и более уютную сторону путешествий — теперь компанию герою может составить кот, уверенно гребущий лапами по воде.

Charting the Unknown также добавит подводные руины, поиск затонувших сокровищ, морские сражения и новые острова. Кроме того, разработчики расширят строительство и обустройство жилья, добавят коммерческие объекты, новые боевые приёмы, крупных противников и дополнительные взаимодействия с NPC.

Релиз дополнения запланирован на 29 октября 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Но после нового тизера у игроков появился как минимум один дополнительный вопрос: можно ли будет взять этого очаровательного пловца с собой в дальнейшее путешествие?