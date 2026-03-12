Магия, полёты на драконе и эпичные битвы: Pearl Abyss опубликовала финальный релизный трейлер Crimson Desert

Долгое ожидание подходит к концу. Ролевой экшен Crimson Desert готовится ворваться на ПК и консоли игроков. Судя по новому видеоролику, собирается сделать это максимально громко. Южнокорейская студия Pearl Abyss выпустила эффектный финальный трейлер, который подводит черту под многолетней маркетинговой кампанией и приглашает окунуться в мрачный и красивый мир Пайвела.

Динамичный двухминутный ролик с подзаголовком «Верни утраченную силу. Преодолей границы» изобилует экшен-сценами. В нем разработчики постарались уместить максимум: масштабные сражения с наемниками, использование продвинутой боевой системы и магии, паркур по идущему на полном ходу поезду, а также столкновения с разнообразными монстрами. Нашлось место и захватывающим полетам верхом на огромном драконе. Весь материал трейлера был записан в актуальной версии игры на ПК, так что игроки могут оценить максимально возможный уровень графики.

Как стало известно, предварительная загрузка проекта на основных платформах в том числе PlayStation, Xbox и Steam начнется 19 марта. Сама игра выйдет 20 марта.

Однако насколько безупречным окажется финальный продукт? Ранее в сеть попали подробности первых неофициальных впечатлений журналистов. Если вы пропустили, рекомендуем ознакомиться с ними здесь:

