MAINGEAR выпускает лимитированный ПК Rush Crimson Desert Limited Edition на базе Ryzen 9850X3D и RX 9070 XT за $4499

Компания MAINGEAR, известный производитель высокопроизводительных игровых систем, объявила о запуске ограниченной серии настольных ПК Rush Crimson Desert Limited Edition. Проект создан в коллаборации с Pearl Abyss к выходу долгожданной приключенческой игры с открытым миром Crimson Desert.

Всего будет выпущено 30 экземпляров. Приём заказов завершится 2 апреля 2026 года или сразу после продажи последнего устройства.

В основе системы лежит эксклюзивная видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT Crimson Desert Sapphire Nitro+ Edition с дизайном, вдохновлённым визуальным стилем игры. Процессором выбран AMD Ryzen 7 9850X3D, позиционируемый компанией как самый быстрый игровой CPU на рынке. Система собрана в популярном корпусе MAINGEAR RUSH, украшенном тематическими элементами, отсылающими к сюжету о Клиффе и Серых Гривах.

Технические характеристики:

Корпус: MAINGEAR RUSH (лимитированное издание Crimson Desert)

Видеокарта: AMD Radeon RX 9070 XT (Sapphire Nitro+ Edition)

Процессор: AMD Ryzen 7 9850X3D

Материнская плата: ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi

Оперативная память: 64 ГБ DDR5-6000 МТ/с (2x32 ГБ)

Накопитель: T-Force A440 Gen4 M.2 NVMe SSD объёмом 2 ТБ

Система охлаждения: MAINGEAR EPIC 360 мм AIO

Блок питания: MSI мощностью 850 Вт

ОС: Windows 11 Home

В комплекте: цифровой код игры Crimson Desert Deluxe Edition

Сборка каждого ПК выполняется вручную одним мастером-техником в штаб-квартире MAINGEAR в Уоррене, штат Нью-Джерси. Каждое устройство проходит стресс-тестирование на стабильность и теплоотвод.

Стоимость системы составляет 4499 долларов (примерно 410 000 рублей). Приобрести ПК можно эксклюзивно на официальном сайте MAINGEAR. Доступно финансирование с нулевой процентной ставкой через программу Bread Pay (при одобрении кредита).