Маркетинговый директор Crimson Desert узнал о новой механике спустя 400 часов игры

Игроки продолжают находить скрытые механики в Crimson Desert, и некоторые из них оказываются неожиданными даже для разработчиков. Недавно один из пользователей показал необычный способ приготовления еды прямо в открытом мире — и эта находка удивила даже маркетингового директора Pearl Abyss.

Оказалось, что в игре можно готовить продукты без костра или кухни, используя способность Blinding Flash, которая открывается во время основной сюжетной линии. Обычно этот навык применяется в бою — он ослепляет противников яркой вспышкой света. Однако игроки обнаружили, что направленный луч можно использовать и для приготовления еды.

Для этого достаточно бросить сырые ингредиенты на землю и применить способность, направив солнечный луч на продукты. В результате еда готовится практически мгновенно.

Видео с демонстрацией этой механики быстро разошлось по соцсетям и привлекло внимание PR- и маркетингового директора студии Уилла Пауэра. Он признался, что провёл в игре около 400 часов, но всё равно не знал о такой возможности.

По словам Пауэра, подобные открытия показывают, насколько полезным может быть взаимодействие с сообществом. Он отметил, что разработчики продолжают узнавать о новых трюках и особенностях игры благодаря самим игрокам.

Такие скрытые детали часто становятся одной из причин популярности масштабных игр с открытым миром — пользователи могут находить новые возможности даже спустя десятки или сотни часов после начала прохождения.