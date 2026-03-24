Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 833 оценки

Маркетинговый директор Crimson Desert узнал о новой механике спустя 400 часов игры

IKarasik IKarasik

Игроки продолжают находить скрытые механики в Crimson Desert, и некоторые из них оказываются неожиданными даже для разработчиков. Недавно один из пользователей показал необычный способ приготовления еды прямо в открытом мире — и эта находка удивила даже маркетингового директора Pearl Abyss.

Оказалось, что в игре можно готовить продукты без костра или кухни, используя способность Blinding Flash, которая открывается во время основной сюжетной линии. Обычно этот навык применяется в бою — он ослепляет противников яркой вспышкой света. Однако игроки обнаружили, что направленный луч можно использовать и для приготовления еды.

Для этого достаточно бросить сырые ингредиенты на землю и применить способность, направив солнечный луч на продукты. В результате еда готовится практически мгновенно.

Видео с демонстрацией этой механики быстро разошлось по соцсетям и привлекло внимание PR- и маркетингового директора студии Уилла Пауэра. Он признался, что провёл в игре около 400 часов, но всё равно не знал о такой возможности.

По словам Пауэра, подобные открытия показывают, насколько полезным может быть взаимодействие с сообществом. Он отметил, что разработчики продолжают узнавать о новых трюках и особенностях игры благодаря самим игрокам.

Такие скрытые детали часто становятся одной из причин популярности масштабных игр с открытым миром — пользователи могут находить новые возможности даже спустя десятки или сотни часов после начала прохождения.

Simulyant

Я тоже узнал скрытую механику. Если поднять стул под сидящим, то он будет сидеть дальше, напрягая мышцы ног, типа ничего не случилось.

6
sa1958

Во как.

5
Марат Федотов

Я и говорю они сами не в курсах че делали.

может он и про игру узнал только что?

3
создатель русского репа

ага, делать маркетинговому директору многомиллиардной корпы больше нех, как 400 часов в корейской херне гриндить, ага, у него же такая жизнь скучная, на заводе смену отхерачил и домой отдыхать за компик, ага

3
Real Slim Shady

Где такое видано, шедевр на уровне детализации RDR 2 и даже выше.

2
