Масштабная игра с открытым миром Crimson Desert обновила свой рекордный онлайн за выходные

Несмотря на некоторые проблемы студия Pearl Abyss определенно может праздновать успешный старт своего амбициозного проекта. Масштабная ролевая экшен-адвенчура Crimson Desert, вышедшая в свет 20 марта, провела свои первые выходные и доказала, что интерес аудитории к качественным одиночным играм по-прежнему высок.

За первые дни после релиза игра продемонстрировала уверенный рост онлайна в сервисе от Valve. Если в премьерный день проект собрал вокруг себя 239 045 одновременных пользователей на пике, то прошедшие выходные подтянули статистику. Согласно базе данных SteamDB, обновленный пиковый онлайн Crimson Desert остановился на впечатляющей отметке в 248 530 игроков.

До заветных 250 тысяч проекту не хватило буквально полутора тысяч человек, но цифра все равно впечатляет — этот старт вплотную подобрался к мощнейшим релизам начала года, таким как 350 000 у свежей Resident Evil Requiem. Успех также подтверждается мировыми продажами, которые уже превысили рубеж в 2 миллиона копий по всем платформам.

Не обошлось, однако, без шероховатостей. Игроки продолжают активно делятся в соцсетях недовольством касательно сложности управления в Crimson Desert — в частности, перегруженности раскладок на клавиатуре и мыши при динамичной и многогранной боевой системе. Первые патчи с исправлением этой проблемы уже начали выходить.

Примечательно, что минувшие выходные оказались удачными и для другого ПК-порта хита Хидэо Кодзимы. Долгожданная ПК-версия Death Stranding 2, также запущенная на прошлой неделе, сумела собрать солидный пиковый онлайн в 57 тысяч человек в Steam.