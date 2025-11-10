Медведи, драконы и летающие роботы: авторы Crimson Desert показали разнообразие ездовых животных

Разработчики из корейской студии Pearl Abyss опубликовали новый короткий фрагмент геймплея из своей масштабной ролевой игры Crimson Desert, действие которой разворачивается в огромном открытом мире, полном сражений, загадок и неожиданных возможностей для исследования. На этот раз внимание игроков сосредоточено на необычных средствах передвижения, которые будут доступны в игре.

В свежем ролике можно увидеть, что разработчики подошли к вопросу транспорта с максимальной фантазией. Главный герой сможет передвигаться не только верхом на привычных лошадях, но и оседлали медведей, двуногих ящеров, летающих драконов, а также механических существ в стимпанковском стиле, парящих над землёй при помощи паровых двигателей и пропеллеров.

Такое разнообразие делает путешествия по континенту Пайвеле не только зрелищными, но и стратегически значимыми — каждый тип ездовое средство открывает новые маршруты и способы взаимодействия с миром.

Выход Crimson Desert запланирован на 19 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.