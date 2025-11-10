ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.1 329 оценок

Медведи, драконы и летающие роботы: авторы Crimson Desert показали разнообразие ездовых животных

Gutsz Gutsz

Разработчики из корейской студии Pearl Abyss опубликовали новый короткий фрагмент геймплея из своей масштабной ролевой игры Crimson Desert, действие которой разворачивается в огромном открытом мире, полном сражений, загадок и неожиданных возможностей для исследования. На этот раз внимание игроков сосредоточено на необычных средствах передвижения, которые будут доступны в игре.

В свежем ролике можно увидеть, что разработчики подошли к вопросу транспорта с максимальной фантазией. Главный герой сможет передвигаться не только верхом на привычных лошадях, но и оседлали медведей, двуногих ящеров, летающих драконов, а также механических существ в стимпанковском стиле, парящих над землёй при помощи паровых двигателей и пропеллеров.

Такое разнообразие делает путешествия по континенту Пайвеле не только зрелищными, но и стратегически значимыми — каждый тип ездовое средство открывает новые маршруты и способы взаимодействия с миром.

Выход Crimson Desert запланирован на 19 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  8
Иваныч из Тулы

Всё смешалось в доме Облонских: медведи, драконы, роботы.

12
SatirDog

Всё меньше и меньше желания играть в это...

10
Избранный Иноса

Солянка какая-то :(

7
Огонь В ночи

овсянка , СЭР

6
Fronyx

Забавно, игрушка обещает быть весьма необычная

1
ZAUSA

А, так разработчики южнокорейские... Тогда понятно.

1
WHisKY Del

На то он и сеттинг, набор устоявшихся визуальных образов которые порождают образ вселенной, времени и тп. Это определяет стиль, вайб как хотите. Намешайте все в кашу получится как с красками - темно-коричневый).

azazello777

По опыту мешать средневековье (мечи/драконы) и фантастику (роботы и огнестрел/лазеры) это путь к провалу. Это два разных мира, их не объединить