Медведи, драконы и летающие роботы: авторы Crimson Desert показали разнообразие ездовых животных

Разработчики из корейской студии Pearl Abyss опубликовали новый короткий фрагмент геймплея из своей масштабной ролевой игры Crimson Desert, действие которой разворачивается в огромном открытом мире, полном сражений, загадок и неожиданных возможностей для исследования. На этот раз внимание игроков сосредоточено на необычных средствах передвижения, которые будут доступны в игре.
В свежем ролике можно увидеть, что разработчики подошли к вопросу транспорта с максимальной фантазией. Главный герой сможет передвигаться не только верхом на привычных лошадях, но и оседлали медведей, двуногих ящеров, летающих драконов, а также механических существ в стимпанковском стиле, парящих над землёй при помощи паровых двигателей и пропеллеров.
Такое разнообразие делает путешествия по континенту Пайвеле не только зрелищными, но и стратегически значимыми — каждый тип ездовое средство открывает новые маршруты и способы взаимодействия с миром.
Выход Crimson Desert запланирован на 19 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Всё смешалось в доме Облонских: медведи, драконы, роботы.
Всё меньше и меньше желания играть в это...
Солянка какая-то :(
овсянка , СЭР
Забавно, игрушка обещает быть весьма необычная
А, так разработчики южнокорейские... Тогда понятно.
На то он и сеттинг, набор устоявшихся визуальных образов которые порождают образ вселенной, времени и тп. Это определяет стиль, вайб как хотите. Намешайте все в кашу получится как с красками - темно-коричневый).
По опыту мешать средневековье (мечи/драконы) и фантастику (роботы и огнестрел/лазеры) это путь к провалу. Это два разных мира, их не объединить