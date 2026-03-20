Механика управления в Crimson Desert подверглась жесткой критике со стороны игроков

Как и ожидалось, Crimson Desert показала мощный старт. В Steam пиковый онлайн игры превысил 239 000 человек, что вывело её на шестое место в списке самых популярных проектов платформы. Однако технический успех омрачили отзывы — рейтинг игры в Steam замер на отметке 57% («Смешанные») после первых 10 тысяч обзоров. Среди претензий пользователей особенно выделяется одна проблема.

Главным камнем преткновения стало переусложненное управление. Игроки жалуются, что даже базовое взаимодействие с миром (сбор лута или диалоги) требует лишних действий — например, чтобы начать разговор, нужно зажать одну кнопку и только потом нажать другую. В социальных сетях (в частности, в X) пользователи отмечают крайне плохой «отклик», а управление на геймпаде многие называют «невыносимым».

Один из пользователей X (Twitter) под ником Niflheimm и вовсе заявил, что оформил возврат через 5 секунд после начала, назвав управление худшим в своем опыте.

«Crimson Desert установила для меня новый антирекорд в плане игровых ощущений. Я искренне думал, что это будет как в Tsushima — средненько, но приятно из-за отличной картинки. Вместо этого всё оказалось настолько невыносимо плохо, что я решил выйти и оформить возврат буквально через 5 секунд после того, как коснулся стика».

Дополнительно выявлена техническая особенность версии для PlayStation 5: при активированном режиме 120 Гц разрешение изображения может принудительно снижаться до 1080p. Для сохранения качества картинки рекомендуется отключить данную функцию в настройках консоли.