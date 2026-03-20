Менее чем за сутки продажи Crimson Desert достигли 2 млн копий

Экшен-RPG Crimson Desert достигла важной отметки: разработчики сообщили, что игра разошлась тиражом в 2 миллиона копий по всему миру.
Авторы поблагодарили сообщество за поддержку и подчеркнули, что внимательно следят за отзывами игроков. Судя по заявлению, команда намерена оперативно выпускать улучшения и исправления, чтобы сделать дальнейшее прохождение более комфортным.
Мы невероятно рады сообщить, что Crimson Desert разошлась тиражом в 2 миллиона копий по всему миру. Огромное спасибо нашим поклонникам, сообществу и всем, кто присоединился к нам в Пайвеле. Мы будем внимательно прислушиваться к многочисленным отзывам сообщества и работать над быстрыми улучшениями, делая все возможное, чтобы предстоящее путешествие стало ещё более приятным для наших игроков.
При этом акцент на «многочисленных отзывах» выглядит неслучайным — ранее игроки активно критиковали техническое состояние проекта и ряд геймплейных решений. Теперь разработчики явно дают понять, что готовы реагировать на фидбек и дорабатывать игру.
Таким образом, старт у проекта получился одновременно успешным по продажам, но неоднозначным по восприятию — дальнейшая судьба Crimson Desert во многом будет зависеть от того, насколько быстро студия сможет исправить ключевые проблемы.
Как же за.бала ваша кримсон дезерт
походу типичный современный игор начиная с киберпука 2077.
сначало выпускают, оказвается что игра кривая и сырая потом годик - два патчами поправляют.
так глядиь может и нормальный рейтрейснг пачтрейсингом с зленоватыми тенями в кустах и траве заведут.
с длсс 5.1 пек-пек-пек
Красава, корейцы. Прогрели так прогрели. Терь можно даже пилить какую-нибудь Black Desert 2.😁
Можно красть золото и скот. Лучший симулятор жизни цыган, в который я играл, 10/10.)