Менее чем за сутки продажи Crimson Desert достигли 2 млн копий

Экшен-RPG Crimson Desert достигла важной отметки: разработчики сообщили, что игра разошлась тиражом в 2 миллиона копий по всему миру.

Авторы поблагодарили сообщество за поддержку и подчеркнули, что внимательно следят за отзывами игроков. Судя по заявлению, команда намерена оперативно выпускать улучшения и исправления, чтобы сделать дальнейшее прохождение более комфортным.

Мы невероятно рады сообщить, что Crimson Desert разошлась тиражом в 2 миллиона копий по всему миру. Огромное спасибо нашим поклонникам, сообществу и всем, кто присоединился к нам в Пайвеле. Мы будем внимательно прислушиваться к многочисленным отзывам сообщества и работать над быстрыми улучшениями, делая все возможное, чтобы предстоящее путешествие стало ещё более приятным для наших игроков.

При этом акцент на «многочисленных отзывах» выглядит неслучайным — ранее игроки активно критиковали техническое состояние проекта и ряд геймплейных решений. Теперь разработчики явно дают понять, что готовы реагировать на фидбек и дорабатывать игру.

Таким образом, старт у проекта получился одновременно успешным по продажам, но неоднозначным по восприятию — дальнейшая судьба Crimson Desert во многом будет зависеть от того, насколько быстро студия сможет исправить ключевые проблемы.