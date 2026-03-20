ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 600 оценок

Менее чем за сутки продажи Crimson Desert достигли 2 млн копий

monk70 monk70

Экшен-RPG Crimson Desert достигла важной отметки: разработчики сообщили, что игра разошлась тиражом в 2 миллиона копий по всему миру.

Авторы поблагодарили сообщество за поддержку и подчеркнули, что внимательно следят за отзывами игроков. Судя по заявлению, команда намерена оперативно выпускать улучшения и исправления, чтобы сделать дальнейшее прохождение более комфортным.

Мы невероятно рады сообщить, что Crimson Desert разошлась тиражом в 2 миллиона копий по всему миру. Огромное спасибо нашим поклонникам, сообществу и всем, кто присоединился к нам в Пайвеле. Мы будем внимательно прислушиваться к многочисленным отзывам сообщества и работать над быстрыми улучшениями, делая все возможное, чтобы предстоящее путешествие стало ещё более приятным для наших игроков.

При этом акцент на «многочисленных отзывах» выглядит неслучайным — ранее игроки активно критиковали техническое состояние проекта и ряд геймплейных решений. Теперь разработчики явно дают понять, что готовы реагировать на фидбек и дорабатывать игру.

Таким образом, старт у проекта получился одновременно успешным по продажам, но неоднозначным по восприятию — дальнейшая судьба Crimson Desert во многом будет зависеть от того, насколько быстро студия сможет исправить ключевые проблемы.

Индустрия
32
Ваш комментарий
Carissa7517

Как же за.бала ваша кримсон дезерт

16
MunchkiN 616

походу типичный современный игор начиная с киберпука 2077.
сначало выпускают, оказвается что игра кривая и сырая потом годик - два патчами поправляют.
так глядиь может и нормальный рейтрейснг пачтрейсингом с зленоватыми тенями в кустах и траве заведут.
с длсс 5.1 пек-пек-пек

7
Summor Ner

Красава, корейцы. Прогрели так прогрели. Терь можно даже пилить какую-нибудь Black Desert 2.😁

6
klitor_lizator
6
Hroum95

Можно красть золото и скот. Лучший симулятор жизни цыган, в который я играл, 10/10.)

6
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ