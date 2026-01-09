Мир Crimson Desert больше, чем в Red Dead Redemption 2

Первая презентация New Game+ Showcase завершилась рассказом Pearl Abyss о Crimson Desert, своей грядущей фэнтезийной экшен-RPG. Мы уже видели много игрового процесса и то, насколько огромен мир, но как он соотносится с самыми большими играми с открытым миром? По словам эксперта по маркетингу и стратегическому планированию Уилла Пауэрса, карта больше, чем в Red Dead Redemption 2.

Более того, она «как минимум» вдвое больше игрового открытого мира The Elder Scrolls 5: Skyrim. Конечно, размер — это не всё, ведь Pearl Abyss работает над тем, чтобы сделать Пайвел невероятно интерактивным. Многое ещё не продемонстрировано командой разработчиков, от системы крафта до домов. Даже то, что уже было показано, например, Небесные острова и их головоломки, всё ещё окутано тайной.

Интересно, что Пауэрс отметил, что хотя игроки действительно могут сражаться с драконами, не подтверждено, можно ли их убивать. Считается ли гигантский механический дракон «Золотая Звезда»?

Время покажет, но с выходом Crimson Desert 19 марта для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.