Морские чудовища, абордажи и множество новых секретов: появились подробности масштабного DLC для Crimson Desert

Разработчики Crimson Desert готовят крупное дополнение Charting the Unknown, которое расширит возможности исследования мира, добавит морские приключения и позволит игрокам строить собственные владения. Свежими подробностями поделился директор по маркетингу Уилл Пауэрс во время подкаста Dropped Frames. По его словам, новый контент затронет не только океан, но и всю карту основной игры, а Унка и Дамиана получат более значимые сюжетные роли наравне с Клиффом.

Чтобы пройти отдельные сюжетные линии трёх героев, игрокам потребуется завершить основную кампанию. При этом истории Клиффа, Унки и Дамианы будут самостоятельными и не станут пересекаться. Авторы обещают значительный объём сюжетного контента с акцентом на характеры персонажей, продолжая подход, использованный в Enhanced-версии игры. Сценарии дополнения пишет новый автор, ранее работавший и над расширенной версией основной истории.

Морская часть DLC предложит исследование океана, абордажи и сражения с крупными морскими чудовищами. Во время плавания появятся новые погодные условия: в частности, штормы будут сопровождаться высокими и опасными волнами. Разработчики также добавят подводное окружение вдоль всей береговой линии, а некоторые озёра и пруды в основной игре получат аналогичные изменения. По словам Пауэрса, океан скрывает множество секретов.

Строительство флота, поселений и замков откроется с третьей главы, после основания лагеря Серогривых. Ресурсы лагеря понадобятся для создания корабля, однако его дальнейшее улучшение будет завязано на отдельную систему прогресса. Собственные дома и поместья можно будет возводить с нуля, тогда как замки и крепости будут открываться по мере выполнения заданий. Игроки смогут менять оформление интерьеров и внутренних дворов, но NPC не станут нападать на их владения.

Отдельное внимание уделят взаимодействию с жителями. Разговаривать или иным образом контактировать можно будет со всеми NPC, а друзья и важные персонажи смогут навещать лагерь и заведения игрока. Герои, с которыми доступны романтические отношения, получат собственные задания и уникальные сцены. Впрочем, Пауэрс уточнил, что система общения ориентирована прежде всего на погружение в мир, а не на глубину диалогов уровня Baldur’s Gate или Mass Effect.

Новых навыков в дереве умений разработчик пока не заметил, хотя к релизу ситуация может измениться. При этом игроков ждут новые предметы экипировки и артефакты. Пауэрс также подчеркнул, что многий новый контент, появившийся после выхода Crimson Desert, не был заранее подготовлен или вырезан из игры: его создавали с нуля, опираясь на отзывы сообщества. По его словам, собственный движок и работа без привлечения сторонних студий помогают команде быстрее реагировать на пожелания игроков.

Еженедельных обновлений после выхода DLC ждать не стоит, однако разработчики продолжат выпускать крупные бесплатные патчи. Дата релиза самого дополнения назначена на этот четверг, 29 октября