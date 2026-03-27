"Мы сделали ставку на геймплей": глава Pearl Abyss признал проблемы с сюжетом Crimson Desert

Руководитель Pearl Abyss Хо Чжинён прокомментировал успех и критику Crimson Desert на встрече с инвесторами. По его словам, игра показала мощный старт, разойдясь тиражом в 3 миллиона копий всего за несколько дней. В компании уверены, что отметка в 5 миллионов продаж — лишь вопрос времени.

При этом глава студии признал, что сюжетная часть проекта вызвала неоднозначную реакцию. Разработчики рассчитывали достичь более высокого уровня повествования, однако основной упор в процессе создания был сделан на геймплей — именно его команда считает своей сильнейшей стороной.

Также Хо Чжинён затронул будущее игры. На данный момент у студии нет конкретных планов по поддержке модификаций, но сама идея рассматривается и может быть реализована в перспективе.

Таким образом, Pearl Abyss делает ставку на постепенное развитие Crimson Desert, стараясь учесть обратную связь игроков и укрепить позиции проекта после успешного старта.