"Не можешь победить босса? Съешь 99 картофелин!" Разработчики Crimson Desert о необычной механике преодоления сложности

Разработчики амбициозного экшена Crimson Desert продолжают раскрывать карты. В недавнем интервью маркетинговый директор студии Pearl Abyss Уилл Пауэрс рассказал, что их игра, хоть и не является сложным "соулслайком", предложит игрокам уникальный способ справляться с трудностями. И секрет кроется не в оттачивании навыков, а в... кулинарии.

Команда Pearl Abyss неоднократно подчеркивала, что их одиночный проект - ни в коем случае не RPG и не соулслайк. Однако кое-что общее с последним жанром у Crimson Desert всё же есть: фиксированная сложность. В игре не будет ползунка, позволяющего сделать врагов слабее, если вы застряли на очередном боссе. Но и сделать игру сложнее тоже не выйдет. Мобы не подстраиваются под уровень персонажа, поэтому, забредя не в ту зону, игроку придется ретироваться с чувством собственного достоинства. Но как же быть, если мастерство клинка оставляет желать лучшего? На помощь приходит... желудок.

В беседе с каналом Gaming illuminaughty Уилл Пауэрс объяснил философию игры: Crimson Desert будет вознаграждать не только скилл, но и время, потраченное на подготовку.

Вы можете подготовиться к схватке даже чрезмерно. Мы хотели поощрять игроков за потраченное время именно таким образом. Если вы застряли - просто подготовьтесь получше. Вы можете проложить себе путь силой. В некоторых играх вам действительно нужно стать лучше, отточить мастерство. Мы тоже вознаграждаем скилл, но вы также можете просто как следует подготовиться.

И вот тут в игру вступает экономика и крафт. Поскольку в Crimson Desert нет классической системы опыта и уровней, где можно перекачать персонажа и размазать босса, разработчики нашли другой балансир.

Мы вознаграждаем "мастерство", но вы также можете подготовиться. Не умеете ставить блок или делать парирование? Просто запаситесь кучей еды, чтобы всегда лечиться. Думаю, это довольно уникальная механика. Что-то вроде: "Просто съешь 99 картофелин!"

Таким образом, Crimson Desert предлагает гибкий подход: хотите - оттачивайте боевые навыки и танцуйте с клинком вокруг босса. Не хотите - учитесь готовить и запасаться едой, чтобы в прямом смысле переесть босса. Право выбора за вами.