Некоторым владельцам PS5 удалось оформить возврат средств за Crimson Desert после первых часов игры.

По сообщениям пользователей, обращения в службу поддержки Sony иногда заканчиваются одобрением возврата средств. Чаще всего игроки объясняют запросы проблемами с производительностью игры на консоли.

Жалобы поступают не только от владельцев обычной PS5, но и от пользователей PlayStation 5 Pro. Некоторые из них утверждают, что проект работает нестабильно и не соответствует ожиданиям.

При этом мнения игроков разделились. В обсуждениях на Reddit можно встретить и противоположные отзывы: часть пользователей заявляет, что игра выглядит и работает нормально, а просьбы о возврате денег считают преувеличенной реакцией.

Тем не менее ряд игроков уже подтвердил успешное получение средств после общения с поддержкой. Тем, кто ещё не загрузил игру, рекомендуют сначала оформить возврат напрямую через историю покупок в магазине.