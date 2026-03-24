Некоторым владельцам PS5 удалось оформить возврат средств за Crimson Desert после первых часов игры.
По сообщениям пользователей, обращения в службу поддержки Sony иногда заканчиваются одобрением возврата средств. Чаще всего игроки объясняют запросы проблемами с производительностью игры на консоли.
Жалобы поступают не только от владельцев обычной PS5, но и от пользователей PlayStation 5 Pro. Некоторые из них утверждают, что проект работает нестабильно и не соответствует ожиданиям.
При этом мнения игроков разделились. В обсуждениях на Reddit можно встретить и противоположные отзывы: часть пользователей заявляет, что игра выглядит и работает нормально, а просьбы о возврате денег считают преувеличенной реакцией.
Тем не менее ряд игроков уже подтвердил успешное получение средств после общения с поддержкой. Тем, кто ещё не загрузил игру, рекомендуют сначала оформить возврат напрямую через историю покупок в магазине.
А что, на этом огрызке даже Crimson Desert нормально не работает?
зы, выкинете уже этот кусок железа ,купите комп норм.
И правильно!!! Зачем вообще корейцы на консоли ее выпустили?? Мыло, низкая графика, настройки никакие не помогают!!! Позорище!!
В стиме уже 74% положительных. Смешанными остаются корейцы китай и япония. Даже русские стали положительные, что для меня очень удивительно, потому что ненависть к игре в ру регионе мне казалась абсолютной, в том числе и потому что все самые крупные стримеры захуесосили игру. Рад что игроки не пошли на поводу толпы, и стримеров которые с нулевой начали хейтить игру, и все таки думают своей головой.
зная сони они могли бы сказать ждите патчей
Некоторым синешапочникам еще повезло