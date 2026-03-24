ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 805 оценок

IKarasik IKarasik

Некоторым владельцам PS5 удалось оформить возврат средств за Crimson Desert после первых часов игры.

По сообщениям пользователей, обращения в службу поддержки Sony иногда заканчиваются одобрением возврата средств. Чаще всего игроки объясняют запросы проблемами с производительностью игры на консоли.

Жалобы поступают не только от владельцев обычной PS5, но и от пользователей PlayStation 5 Pro. Некоторые из них утверждают, что проект работает нестабильно и не соответствует ожиданиям.

При этом мнения игроков разделились. В обсуждениях на Reddit можно встретить и противоположные отзывы: часть пользователей заявляет, что игра выглядит и работает нормально, а просьбы о возврате денег считают преувеличенной реакцией.

Тем не менее ряд игроков уже подтвердил успешное получение средств после общения с поддержкой. Тем, кто ещё не загрузил игру, рекомендуют сначала оформить возврат напрямую через историю покупок в магазине.

12
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
z8TiREX8z

А что, на этом огрызке даже Crimson Desert нормально не работает?

зы, выкинете уже этот кусок железа ,купите комп норм.

9
Lintar1980

И правильно!!! Зачем вообще корейцы на консоли ее выпустили?? Мыло, низкая графика, настройки никакие не помогают!!! Позорище!!

2
Norgar

В стиме уже 74% положительных. Смешанными остаются корейцы китай и япония. Даже русские стали положительные, что для меня очень удивительно, потому что ненависть к игре в ру регионе мне казалась абсолютной, в том числе и потому что все самые крупные стримеры захуесосили игру. Рад что игроки не пошли на поводу толпы, и стримеров которые с нулевой начали хейтить игру, и все таки думают своей головой.

2
QueasyRush

зная сони они могли бы сказать ждите патчей

1
MNM 777

Некоторым синешапочникам еще повезло

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ