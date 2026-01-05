ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 337 оценок

New Game+ Showcase откроет 2026 год показом 45 игр

butcher69 butcher69

Первое крупное игровое событие 2026 года уже назначено: New Game+ Showcase состоится в ночь с 8 на 9 января в полночь по московскому времени. Организаторы обещают «новый тип игрового шоу», в котором представят 45 видеоигр, включая эксклюзивные трейлеры и интервью с разработчиками.

Создатели мероприятия подчеркнули, что оно пройдет без платной рекламы: «страсть и искренние разговоры» станут главной составляющей шоу. Событие сочетает инди-проекты и AAA-тайтлы, создавая уникальную платформу для презентации разнообразных жанров.

Среди уже подтвержденных игр — ExeKiller от Paradark Studio, ретрофутуристический шутер в стиле вестерна с постапокалиптическим сеттингом и выбором сюжета; Distant Shore: BETAGNE от Distant Shore, платформер-FPS с паркуром и реалистичной физикой в открытой песочнице; и Crimson Desert от Pearl Abyss, ролевая игра от создателей Black Desert.

Что касается остальных проектов, организаторы пока держат карты при себе — список всех представленных игр станет сюрпризом для зрителей. New Game+ Showcase обещает стать свежим форматом игровых презентаций, объединяя новинки, эксклюзивный контент и живое общение с разработчиками.

Фанатам остается лишь отметить дату в календаре и приготовиться к насыщенной ночи премьер и анонсов, которая откроет игровой 2026 год.

20
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Батон Батоныч

Crimson жду .

8
WerGC

только роботы удручают

Wing42
New Game+ Showcase откроет 2026 год показом 45 игр

41 игра - индюшатина, платформеры, гейройские шутеры и прочая пиксельно-мультяшная шляпотень с геймплеем мобилок
2 игры категории B
2 игры категории ААА, но с натяжечкой.

Так оно всё будет, или не так?

7
kalavashok tribagov

2 игры категории мусорка
2 игры категории высокобюджетная мусорка, но с гейройской натяжкой
41 топовых игр, с новыми фишками, идеями, с неожиданными поворотами сюжетов

3
Wing42 kalavashok tribagov
41 топовых игр, с новыми фишками, идеями, с неожиданными поворотами сюжетов

Слушай, ну я бы не отказался. Слишком хорошо звучит.

3
Nunchak
представят 45 видеоигр

вот все 45:

6
Egik81
Создатели мероприятия подчеркнули, что оно пройдет без платной рекламы: «страсть и искренние разговоры» станут главной составляющей шоу.

способов заработать всегда много.

3
Rio17

и покажут resident evil requiem + гта 6 😂 самые ожидаемые :) ну а если без приколов то в повторе посмотреть мельком одним глазком можно

1
PhantomTahm

Абсолютно не вижу смысла сидеть и втыкать любое такое шоу в прямом эфире, да ещё и ночью. Именно в записи на перемотке, а если ещё и тайм-коды будут, как у белорусов, так вообще ляпота)

WerGC

отлично ждем

1
sa1958

Ну сюрпризы мы конечно же любим, но не настолько же.