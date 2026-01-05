New Game+ Showcase откроет 2026 год показом 45 игр

Первое крупное игровое событие 2026 года уже назначено: New Game+ Showcase состоится в ночь с 8 на 9 января в полночь по московскому времени. Организаторы обещают «новый тип игрового шоу», в котором представят 45 видеоигр, включая эксклюзивные трейлеры и интервью с разработчиками.

Создатели мероприятия подчеркнули, что оно пройдет без платной рекламы: «страсть и искренние разговоры» станут главной составляющей шоу. Событие сочетает инди-проекты и AAA-тайтлы, создавая уникальную платформу для презентации разнообразных жанров.

Среди уже подтвержденных игр — ExeKiller от Paradark Studio, ретрофутуристический шутер в стиле вестерна с постапокалиптическим сеттингом и выбором сюжета; Distant Shore: BETAGNE от Distant Shore, платформер-FPS с паркуром и реалистичной физикой в открытой песочнице; и Crimson Desert от Pearl Abyss, ролевая игра от создателей Black Desert.

Что касается остальных проектов, организаторы пока держат карты при себе — список всех представленных игр станет сюрпризом для зрителей. New Game+ Showcase обещает стать свежим форматом игровых презентаций, объединяя новинки, эксклюзивный контент и живое общение с разработчиками.

Фанатам остается лишь отметить дату в календаре и приготовиться к насыщенной ночи премьер и анонсов, которая откроет игровой 2026 год.