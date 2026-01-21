Никаких переносов! Амбициозный экшен с открытым миром Crimson Desert отправился на золото перед мартовским релизом

Студия Pearl Abyss объявила о достижении важнейшей вехи в разработке Crimson Desert — игра официально получила статус «золото». Это означает, что основная версия проекта полностью завершена и готова к массовому производству перед мировым релизом.

В обращении к игрокам разработчики поблагодарили сообщество за поддержку на протяжении всего пути создания игры. По словам Pearl Abyss, именно интерес и доверие фанатов помогли команде довести амбициозный экшен до финальной стадии. Теперь студия с нетерпением ждёт момента, когда игроки смогут отправиться в путешествие по континенту Пивел и лично оценить результат многолетней работы.

Crimson Desert позиционируется как масштабное экшен-приключение с открытым миром, насыщенным сражениями, сюжетными событиями и исследованием. Проект долгое время находился в центре внимания благодаря технологическому уровню и амбициям авторов Black Desert.

Релиз Crimson Desert состоится 19 марта на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.