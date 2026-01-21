Никаких переносов! Амбициозный экшен с открытым миром Crimson Desert отправился на золото перед мартовским релизом

Студия Pearl Abyss объявила о достижении важнейшей вехи в разработке Crimson Desert — игра официально получила статус «золото». Это означает, что основная версия проекта полностью завершена и готова к массовому производству перед мировым релизом.
В обращении к игрокам разработчики поблагодарили сообщество за поддержку на протяжении всего пути создания игры. По словам Pearl Abyss, именно интерес и доверие фанатов помогли команде довести амбициозный экшен до финальной стадии. Теперь студия с нетерпением ждёт момента, когда игроки смогут отправиться в путешествие по континенту Пивел и лично оценить результат многолетней работы.
Crimson Desert позиционируется как масштабное экшен-приключение с открытым миром, насыщенным сражениями, сюжетными событиями и исследованием. Проект долгое время находился в центре внимания благодаря технологическому уровню и амбициям авторов Black Desert.
Релиз Crimson Desert состоится 19 марта на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.
Хотел бы купить, ну цена сильно кусается.
Та и доверия у меня, не сильно к ним есть.
У них кроме Black Desert, было что-то?
Можно 300р сэкономить покупая на плати ру) а раньше я там видел, продавали на китай подарком на 1к дешевле, уже нет)
DokeV (не шучу, так игра называется), PLAN 8 и БДО мобайл
знаем плавали
И это хорошо. Осталось теперь дожить до марта и врываться с головой в потенциальную игру года, по крайней мере лично для меня так точно.
Ну ты в Black Desert играл , если там будет такой же открытый мир и такой же сюжет. Это потенциальный провал года.
А пока я вижу Where Winds Meet ток от корейцев.
Сравни с разработчиками нового Киберпанка!
Хотелось бы верить, что на выходе реально будет эдакий корейский Ведьмак, но что-то сомневаюсь. Просто хорошая экшен-рпг тоже была бы очень кстати
Хм... Судя по фоту каждый из них в самолёте займёт не более одного места, что внушает доверие за команду разработчиков.
Очередная безликая корейская поделка без какой-либо идентичности. Из азиатов только японцы могут в нормальные сингл-игры.