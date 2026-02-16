Никаких RPG-элементов, динамическая система погоды и смена времени суток - Pearl Abyss о Crimson Desert

Директор по маркетингу Pearl Abyss Уилл Пауэрс посетил подкаст Dropped Frames и подробно рассказал о предстоящем релизе Crimson Desert. Он несколько раз подчеркнул: игра не является RPG. Это экшен-адвенчура в открытом мире с предопределённой историей, где диалоги не предлагают вариантов выбора. Влияние игрока проявляется только через действия: можно пробраться в лагерь противников скрытно или штурмовать его через главный вход.

Хотя проект изначально задумывался как MMO-приквел к Black Desert Online, новая игра превратилась в отдельную синглплеерную IP, не связанную с другими франшизами, и в ней отсутствуют микротранзакции. Основные способы прокачки — апгрейды экипировки и открытие новых навыков. Традиционных уровней персонажа и веток способностей в Crimson Desert нет, а система прочности снаряжения отключена: оружие и броню можно использовать бесконечно.

Особое внимание уделено динамике мира: полностью изменяемая погода, смена времени суток, а катсцены идут в реальном времени, так что один и тот же эпизод будет выглядеть по‑разному у разных игроков. Механика смены персонажа пока держится в секрете, и пока неясно, будет ли пробная версия — разработчики считают, что демо не сможет отразить все системы игры.

Перед релизом Pearl Abyss планирует предоставить рекомендации по производительности на разных конфигурациях ПК, но точные сроки пока неизвестны. Crimson Desert выйдет 19 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, обещая игрокам насыщенный открытый мир с акцентом на действия и исследование.