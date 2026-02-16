ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 374 оценки

Никаких RPG-элементов, динамическая система погоды и смена времени суток - Pearl Abyss о Crimson Desert

butcher69 butcher69

Директор по маркетингу Pearl Abyss Уилл Пауэрс посетил подкаст Dropped Frames и подробно рассказал о предстоящем релизе Crimson Desert. Он несколько раз подчеркнул: игра не является RPG. Это экшен-адвенчура в открытом мире с предопределённой историей, где диалоги не предлагают вариантов выбора. Влияние игрока проявляется только через действия: можно пробраться в лагерь противников скрытно или штурмовать его через главный вход.

Хотя проект изначально задумывался как MMO-приквел к Black Desert Online, новая игра превратилась в отдельную синглплеерную IP, не связанную с другими франшизами, и в ней отсутствуют микротранзакции. Основные способы прокачки — апгрейды экипировки и открытие новых навыков. Традиционных уровней персонажа и веток способностей в Crimson Desert нет, а система прочности снаряжения отключена: оружие и броню можно использовать бесконечно.

В Crimson Desert не будет никаких микротранзакций и внутриигровых покупок

Особое внимание уделено динамике мира: полностью изменяемая погода, смена времени суток, а катсцены идут в реальном времени, так что один и тот же эпизод будет выглядеть по‑разному у разных игроков. Механика смены персонажа пока держится в секрете, и пока неясно, будет ли пробная версия — разработчики считают, что демо не сможет отразить все системы игры.

Перед релизом Pearl Abyss планирует предоставить рекомендации по производительности на разных конфигурациях ПК, но точные сроки пока неизвестны. Crimson Desert выйдет 19 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, обещая игрокам насыщенный открытый мир с акцентом на действия и исследование.

11
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Иваныч из Тулы

Очень жаль.

2
Madiark

Отстой

2
SnobbishGhost

ну да игра с открытым миром, без возможности воздействия на мир, аткое себе, теперь понятно почему всё у них гладко идет)

2
InSerrt

В общем походу будет типа онлайн дрочильни, только в режиме офлайн

1
InSerrt

Мда, внезапно

1
sa1958

Ну посмотрим, когда выйдет, что за зверь получился.

Eclair_93

Вовремя они это объявили, за месяц до выхода)))

WerGC

да всем там будет нормально рано паниковать

vegas99

Задроты негодуют, а мы поиграем с кайфом 😅