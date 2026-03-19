Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 521 оценка

Новый Чумной Город: локация с лагами из Crimson Desert уже стала главным мемом до релиза игры

Gutsz Gutsz

Геймеры продолжают активно обсуждать техническое состояние Crimson Desert после публикации обзоров. Как мы писали ранее, несмотря на потрясающую работу с открытым миром, в Crimson Desert обнаружили ряд визуальных компромиссов, хотя та же трассировка лучей показала чудеса оптимизации. Однако один конкретный участок карты привлек к себе настолько пристальное внимание аудитории, что успел обрасти собственными шутками еще до того, как рядовые игроки смогли его посетить.

В Crimson Desert нашли серьезные визуальные проблемы, но трассировка лучей в ней работает лучше всех последних релизов

Звездой сабреддита Crimson Desert стал так называемый «Бугристый холм» — локация, впервые продемонстрированная в детальном разборе от Digital Foundry на мощностях PlayStation 5 Pro. В этом горном регионе бушует война, а небо буквально кишит сотнями агрессивных механических жуков с развитым искусственным интеллектом. Обилие мобов, обрабатываемых процессором одновременно, нанесло сокрушительный удар по 60 FPS. Во время бегства от роя счетчик FPS у обозревателя рухнул до 30 кадров даже на разогнанной Pro-версии консоли от Sony в режиме «Производительность».

Реакция сообщества не заставила себя ждать. В интернете локацию тут же окрестили «новым Блайттауном». Это отсылка к печально известному Чумному Городу из первой части Dark Souls. Во времена PS3 и Xbox 360 этот ядовитый многоуровневый лабиринт был печально знаменит не только хардкорностью, но и тем, что заставлял консоли «рыдать», сбрасывая фреймрейт до неиграбельных 12-15 FPS.

На форумах игроки уже создают мемы: один из популярных постов стилизован под скандальную миссию «Ни слова по-русски» из Call of Duty: MW2, где геймер с пулеметом готовится устроить тотальный геноцид виртуальных насекомых с единственной целью — вернуть свой FPS.

Узнать, как с этим справится мощности ПК можно будет уже скоро — глобальный релиз Crimson Desert состоится этой ночью — 20 марта.

BenefactorSnapersnatch

ну, на консолях привыкли к кинематографичным 30 кадрам)

16
rei_nyasha

>плойка
им еще виликую ЖиТыА6 в 25 фпс жрать, ниче ниче
😂😂🤣🤣

12
алексгрин611

в топку консоли

9
Alterxoma

Ахах Мем реально огонь)

6
Niт6iтЛиsт4n

грешно смеяться над больными

6
