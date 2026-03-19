Новый Чумной Город: локация с лагами из Crimson Desert уже стала главным мемом до релиза игры

Геймеры продолжают активно обсуждать техническое состояние Crimson Desert после публикации обзоров. Как мы писали ранее, несмотря на потрясающую работу с открытым миром, в Crimson Desert обнаружили ряд визуальных компромиссов, хотя та же трассировка лучей показала чудеса оптимизации. Однако один конкретный участок карты привлек к себе настолько пристальное внимание аудитории, что успел обрасти собственными шутками еще до того, как рядовые игроки смогли его посетить.

Звездой сабреддита Crimson Desert стал так называемый «Бугристый холм» — локация, впервые продемонстрированная в детальном разборе от Digital Foundry на мощностях PlayStation 5 Pro. В этом горном регионе бушует война, а небо буквально кишит сотнями агрессивных механических жуков с развитым искусственным интеллектом. Обилие мобов, обрабатываемых процессором одновременно, нанесло сокрушительный удар по 60 FPS. Во время бегства от роя счетчик FPS у обозревателя рухнул до 30 кадров даже на разогнанной Pro-версии консоли от Sony в режиме «Производительность».

Реакция сообщества не заставила себя ждать. В интернете локацию тут же окрестили «новым Блайттауном». Это отсылка к печально известному Чумному Городу из первой части Dark Souls. Во времена PS3 и Xbox 360 этот ядовитый многоуровневый лабиринт был печально знаменит не только хардкорностью, но и тем, что заставлял консоли «рыдать», сбрасывая фреймрейт до неиграбельных 12-15 FPS.

На форумах игроки уже создают мемы: один из популярных постов стилизован под скандальную миссию «Ни слова по-русски» из Call of Duty: MW2, где геймер с пулеметом готовится устроить тотальный геноцид виртуальных насекомых с единственной целью — вернуть свой FPS.

Узнать, как с этим справится мощности ПК можно будет уже скоро — глобальный релиз Crimson Desert состоится этой ночью — 20 марта.