Новый HD-пак текстур для Crimson Desert обновляет все деревья

Моддер KhainOne выпустил новый HD-пак текстур для Crimson Desert. Он улучшает текстуры коры всех деревьев, делая их более чёткими, чистыми и детализированными.

KhainOne использовал инструменты искусственного интеллекта для масштабирования оригинальных текстур. Таким образом, модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль оригинальных. В то же время они выглядят более чёткими и детализированными.

Вы можете скачать мод Better Trees по этой ссылке. Для его установки вам также понадобится CD Texture Overlay Builder.

После загрузки CD Texture Overlay Builder вам нужно будет запустить CD_Texture_Overlay_Builder.exe. Выберите или автоматически определите папку с игрой Crimson Desert. Затем выберите папку с текстурами DDS. После этого выберите правильный тип источника. Затем вам нужно будет нажать Build / Apply Overlay.