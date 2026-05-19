Новый мод для Crimson Desert значительно улучшает физические эффекты

Моддер VAXIStaa выпустил новый мод, который призван переработать физические эффекты Crimson Desert. Первая версия мода VAXIS’s Simulation Physics улучшила физику шерсти всех лошадей. Она переработала физику всех плащей и добавила более сильную реакцию на ветер. Более того, она добавила новую физику ко всем бумажным листам в игре. Кроме того, она улучшила физику ткани палаток, а также физику веревок.
Моддер выпустил два крупных обновления для этого мода. Версия 2.1 позволила сделать поведение оружия и фонаря полностью динамическим, вместо фиксированного поведения сплайна. Она добавила физику к кусочкам бумаги на указателях и дополнительную физику к одежде нижней части тела. Кроме того, она добавила улучшенную коллизию для фонаря.
В версии 2.2 добавлена физика для длинной бороды Клиффа, а также улучшена реакция на ветер. Кроме того, улучшена физика причёсок Клиффа. Более того, добавлена новая физика для длинного конского хвоста Демейна, улучшена реакция на ветер, а также уменьшена реакция на ветер для верёвки, которая стала слишком растягиваться.
Интересно, станет ли это Скайримом нового поколения в плане модов.
Заметил за собой такую странность ,что мне всегда было по фиг на графон: не кубизм, не пиксельарт, предметы на экране различабтся и мне этого достаточно.
Для меня главное - гейплей! Чтобы это был ARPG с возможностью проходить минимум 90% тконтента в присяде по стелсу.
Ни разу на игру не накатывал моды графики. Ну если только улучшение текстур, чтобы избавиться от мыла, но никакой дополнительной физики ни разу не добавлял
Этот чел конкретно так бустИт игру со своими модами, на нексусе можно провалиться в его профиль и ознакомиться. Красава