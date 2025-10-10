Новый ролик Crimson Desert раскрывает глубину боя: магия, замедление времени и абсолютная свобода действий

Ресурс IGN представил эксклюзивный геймплейный ролик Crimson Desert, раскрывающий масштаб и продуманность боевой системы нового ролевого экшена от студии Pearl Abyss. Разработчики создали динамичную, многослойную механику сражений, сочетающую реализм, кинематографичность и тактическую вариативность.

Игроки смогут комбинировать лёгкие и тяжёлые удары, использовать броски и парировать атаки, превращая каждое столкновение в мини-спектакль. При стрельбе из лука активируется эффект замедленного времени, что позволяет точно целиться и создавать зрелищные моменты. Не осталась без внимания и магия: заклинания не только усиливают героя в бою, но и помогают в исследовании мира, открывая доступ к ранее недосягаемым локациям.

Crimson Desert была задумана как приквел к Black Desert, однако в процессе разработки выросла в масштабное одиночное приключение с открытым миром и глубоким сюжетом. Игра выйдет 19 марта 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Издателем физической версии выступит компания Plaion, а сама Pearl Abyss обещает один из самых впечатляющих ролевых экшенов следующего года — с эпичными боями, высокой детализацией и свободой, о которой мечтали поклонники жанра.