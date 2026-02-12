Новый ролик Crimson Desert раскрывает повседневную жизнь и развитие собственного лагеря на континенте Пайвел

Pearl Abyss опубликовала третье и заключительное видео с превью своей приключенческой RPG с открытым миром Crimson Desert, уделив внимание повседневной жизни игроков на континенте Пайвел. В предыдущих роликах студия показала сюжет, регионы, исследования, боевую систему и механику прогресса. Теперь же фанаты могут увидеть, чем будут заниматься герои в перерывах между битвами и заданиями.

Видео демонстрирует разнообразные активности: охоту и рыбалку для приготовления пищи, сбор цветов и насекомых для алхимии, а также добычу материалов для крафта и улучшения снаряжения. Особое внимание уделено лагерю Серые Гривы в Хернанде — поселению, созданному Клиффом и его товарищами после нападения фракции Черных медведей. Игроки смогут развивать лагерь, управлять фермами и ранчо, покупать ресурсы и отправлять союзников на миссии по добыче древесины, руды и других материалов, влияя на его развитие и экономику.

Также показаны возможности настройки персонажей: краски, одежда, прически и татуировки позволяют создавать уникальные образы, отражающие индивидуальные предпочтения игрока. Города и деревни континента населены кузнецами, торговцами и NPC, которые реагируют на действия игрока — от нейтрального отношения до враждебности или объявления наград за провинности.

Pearl Abyss недавно объявила, что Crimson Desert преодолела отметку в 2 миллиона добавлений в списки желаний по всему миру. Игра обещает сочетать эпический сюжет, реалистичных персонажей и динамичные сражения, погружая игроков в мир и конфликты континента Пайвел. Глобальный релиз запланирован на консолях и ПК, и игроки могут ожидать насыщенного, живого и детально проработанного открытого мира.