Новый ролик Crimson Desert раскрывает повседневную жизнь и развитие собственного лагеря на континенте Пайвел

Pearl Abyss опубликовала третье и заключительное видео с превью своей приключенческой RPG с открытым миром Crimson Desert, уделив внимание повседневной жизни игроков на континенте Пайвел. В предыдущих роликах студия показала сюжет, регионы, исследования, боевую систему и механику прогресса. Теперь же фанаты могут увидеть, чем будут заниматься герои в перерывах между битвами и заданиями.
Видео демонстрирует разнообразные активности: охоту и рыбалку для приготовления пищи, сбор цветов и насекомых для алхимии, а также добычу материалов для крафта и улучшения снаряжения. Особое внимание уделено лагерю Серые Гривы в Хернанде — поселению, созданному Клиффом и его товарищами после нападения фракции Черных медведей. Игроки смогут развивать лагерь, управлять фермами и ранчо, покупать ресурсы и отправлять союзников на миссии по добыче древесины, руды и других материалов, влияя на его развитие и экономику.
Также показаны возможности настройки персонажей: краски, одежда, прически и татуировки позволяют создавать уникальные образы, отражающие индивидуальные предпочтения игрока. Города и деревни континента населены кузнецами, торговцами и NPC, которые реагируют на действия игрока — от нейтрального отношения до враждебности или объявления наград за провинности.
Pearl Abyss недавно объявила, что Crimson Desert преодолела отметку в 2 миллиона добавлений в списки желаний по всему миру. Игра обещает сочетать эпический сюжет, реалистичных персонажей и динамичные сражения, погружая игроков в мир и конфликты континента Пайвел. Глобальный релиз запланирован на консолях и ПК, и игроки могут ожидать насыщенного, живого и детально проработанного открытого мира.
Звучит и выглядит прям очень хорошо. Крепко держу кулаки, чтобы у них все получилось. Нам всем нужна такая игра с такими разнообразными механиками.
Столько механик нет не в одной игре это просто шедевр, еще графика, физика и огромный красивый мир, надеюсь будет хорошо оптимизирована и станет игрой года!
Как говорится, лучшее - враг хорошего. Очень часто бывало такое, что обилие всего становилось главным недостатком. Но я очень надеюсь, что разрабы смогут подобрать правильный баланс между этим обилием.
графика шикарная? скрин с ютуба с 4к видео, этот движок улучшенный Ue3, там не может быть крутой графики имхо 100% вся листва низко полигонная + тонны мыла
Корейский ведьмак с элементами ассасина, ну все выглядит красиво и интересно, посмотрим как это все будет играбельно после выхода.
а вот и симс 5 подъехал
Главное чтоб мир не был пустым, скучным и однообразным
Вот который ролик смотрю по этой игре и вообще не вижу темнокожих ? Корейцов же задушат! И будут везде орать что эта игра нарушает права других людей .И не дружелюбна к темнокожим .На опасный путь эта контора встала .Столько бабла и почти 7 лет разработки угрохать. Человеко часов 10 тки тысяч потратить на разработку .Могут и на западе запретить .
Чем больше будут кричать "правильные" тем больше "неправильные" буду покупать назло. Причем эта "реклама" работает в разы лучше чем какая либо другая. На примере Хогвартс отлично можно посмотреть. Даже с учетом что Хогвартс изначально базу фанатов имел.
В фф16 нет темнокожих и азиатов и ничего же
мир конечно визуально выглядит отлично но отсутствие русской озвучке минус
ps брать буду обязательно
Ру озвучку могут подвезти внезапно на релизе. все таки разрабы БДО и она переведена на РУ озвучку полностью и до сих пор переводится с новыми обновами. недавно просто в стиме у Кримсона значилось тока две озвучки Англ и Корейская родная. но внезапно добавили Китайскую без анонсов и новостей. но там понятное дело рыночек большой и БДО там тоже в почете. у нас могу тоже ближе релизу узнать что ру озвучка будет так как уже много игр тем более от сони мы узнаем перед релизом что будет ру озвучка.
Сабы есть?
Рыбалка есть, всё, я в деле 😎
я который 5 лет стоял в АФК рыбалке в БДО и стою по сей день. тоже в деле и скилл на пределе.