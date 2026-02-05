Новый трейлер Crimson Desert посвящён обзору боевой системы и прогрессии

Pearl Abyss выпустила второй видеообзор особенностей Crimson Desert, посвящённый боевой системе и прогрессии игры. В ролике разработчики подробно показывают, что значит сражаться в роли Греймейна — от использования различных видов оружия до связок умений и комбо.
Авторы рассказали, как работает прогрессия персонажа: открытие новых навыков, улучшение экипировки и подготовка к столкновениям с опасностями Пайвела. Боевая система делает упор на динамичные схватки, тактический выбор способностей и постепенное превращение героя в по-настоящему грозного воина.
Отмечается, что все кадры в видео были записаны на ПК.
Crimson Desert выйдет 19 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.
Должна быть лучше куколдного ведьмака 4 -100%.
Кайф игра будет, 10/10
наконец-то показали более менее боевку, реально похоже на форспокен ( магия частицы это все реально уже видел там ), не плохая разрушаемость кстати, однозначно жрать будет систему не хило, не понравилось только то, что боевка слэшерная ( массовые удары и т.д ) и трава вся трясется без остановки + зелень по текстурам слабенькая
Вообще не нравится пока! Геймплей и стилистика у игры выглядит второсортно что ли, ещё эта магия, роботы какие то, хрень вообщем .
Как же похорошела Смута
Смута ремастер)
Ну что, пока всё очень хорошо.
О боги, надеюсь тут не будет нелепейшей привязки типа оружия к персонажам…
Это как ? Учитывая что гг один
Азиатский ассасин какой то, в студии походу работают агенты юбисофт
А зачем этот статтер во вреия попаданий? даже на видео выбесил, в игре на 10 часу с ума сойти можно будет
Как смотреть видео с этим плеером? Не грузит ни хрена.
Плеер всратый, в 2 к вообще еле дышит)