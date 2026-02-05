ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 358 оценок

Новый трейлер Crimson Desert посвящён обзору боевой системы и прогрессии

monk70 monk70

Pearl Abyss выпустила второй видеообзор особенностей Crimson Desert, посвящённый боевой системе и прогрессии игры. В ролике разработчики подробно показывают, что значит сражаться в роли Греймейна — от использования различных видов оружия до связок умений и комбо.

Авторы рассказали, как работает прогрессия персонажа: открытие новых навыков, улучшение экипировки и подготовка к столкновениям с опасностями Пайвела. Боевая система делает упор на динамичные схватки, тактический выбор способностей и постепенное превращение героя в по-настоящему грозного воина.

Отмечается, что все кадры в видео были записаны на ПК.

Crimson Desert выйдет 19 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.

25
13
Комментарии:  13
Di Raizel

Должна быть лучше куколдного ведьмака 4 -100%.

10
Кирилл Ренкевич

Кайф игра будет, 10/10

7
Лидер Мур

наконец-то показали более менее боевку, реально похоже на форспокен ( магия частицы это все реально уже видел там ), не плохая разрушаемость кстати, однозначно жрать будет систему не хило, не понравилось только то, что боевка слэшерная ( массовые удары и т.д ) и трава вся трясется без остановки + зелень по текстурам слабенькая

4
Vinden

Вообще не нравится пока! Геймплей и стилистика у игры выглядит второсортно что ли, ещё эта магия, роботы какие то, хрень вообщем .

4
Pacaratos

Как же похорошела Смута

3
shhelkun

Смута ремастер)

2
sa1958

Ну что, пока всё очень хорошо.

3
Mr Merlegant

О боги, надеюсь тут не будет нелепейшей привязки типа оружия к персонажам…

2
Nodas
привязки типа оружия к персонажам…

Это как ? Учитывая что гг один

QuiescentEldon

Азиатский ассасин какой то, в студии походу работают агенты юбисофт

1
pyw

А зачем этот статтер во вреия попаданий? даже на видео выбесил, в игре на 10 часу с ума сойти можно будет

Bob Chipeska

Как смотреть видео с этим плеером? Не грузит ни хрена.

Vinden

Плеер всратый, в 2 к вообще еле дышит)