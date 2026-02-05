Новый трейлер Crimson Desert посвящён обзору боевой системы и прогрессии

Pearl Abyss выпустила второй видеообзор особенностей Crimson Desert, посвящённый боевой системе и прогрессии игры. В ролике разработчики подробно показывают, что значит сражаться в роли Греймейна — от использования различных видов оружия до связок умений и комбо.

Авторы рассказали, как работает прогрессия персонажа: открытие новых навыков, улучшение экипировки и подготовка к столкновениям с опасностями Пайвела. Боевая система делает упор на динамичные схватки, тактический выбор способностей и постепенное превращение героя в по-настоящему грозного воина.

Отмечается, что все кадры в видео были записаны на ПК.

Crimson Desert выйдет 19 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.