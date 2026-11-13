Обновление 2.05.00 для Crimson Desert незаметно изменило лица женских персонажей и вызвало споры среди игроков

Вышедший 13 ноября патч версии 2.05.00 для приключенческого экшена Crimson Desert принес неанонсированные изменения во внешность женских персонажей, что вызвало бурную реакцию в игровом сообществе.

Хотя в официальном списке изменений разработчики из студии Pearl Abyss упомянули лишь устранение вылета при сбросе настроек в меню кастомизации, игроки быстро заметили, что модели ряда героинь - в частности, внутриигровых ведьм - были переработаны.

Реакция сообщества разделилась: часть аудитории отметила, что лица стали выглядеть более аккуратно, а качество текстур кожи и волос заметно выросло. Другая часть аудитории раскритиковала правки за то, что у некоторых героинь (например, Восточных ведьм) пропали характерные азиатские черты лица, а кожа получила избыточный глянцевый блеск, напоминающий настройки из Black Desert.

Кроме того, релиз патча 2.05.00 омрачился новым графическим багом. На форумах Reddit пользователи массово сообщают, что после установки обновления лица многих неигровых персонажей (NPC) стали покрываться разноцветными артефактами из-за сбоя в работе шейдеров. На данный момент разработчики не выпустили комментариев ни по поводу скрытых правок внешности, ни относительно сроков исправления визуального бага.