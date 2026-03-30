Обновление Crimson Desert привело к новому рекорду в Steam: 276 тысяч одновременных пользователей

Вчерашний релиз масштабного патча для Crimson Desert от Pearl Abyss спровоцировал настоящий бум: обновленный контент настолько заинтересовал аудиторию, что экшен в открытом мире мгновенно установил новый рекорд по пиковому онлайну в Steam.

Согласно данным SteamDB, в воскресенье, 29 марта, пиковый онлайн в Steam достиг 276 261 человека. Примечательно, что показатели росли два дня подряд, хотя обычно интерес к играм угасает после релизного окна. Такой ажиотаж позволил проекту занять шестое место в глобальном чарте Steam за сутки, уступив лишь признанным лидерам вроде Counter-Strike 2 и Dota 2.

Благодаря этому рывку Crimson Desert значительно укрепила свои позиции в историческом рейтинге платформы. Игра поднялась с 74-й на 53-ю строчку в списке самых популярных проектов за всё время существования Steam. Несмотря на то что до абсолютных лидеров еще далеко, работа над ошибками явно вернула доверие аудитории и дала игре новый импульс для развития.