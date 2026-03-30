Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 988 оценок

Обновление Crimson Desert привело к новому рекорду в Steam: 276 тысяч одновременных пользователей

Gruz_ Gruz_

Вчерашний релиз масштабного патча для Crimson Desert от Pearl Abyss спровоцировал настоящий бум: обновленный контент настолько заинтересовал аудиторию, что экшен в открытом мире мгновенно установил новый рекорд по пиковому онлайну в Steam.

Согласно данным SteamDB, в воскресенье, 29 марта, пиковый онлайн в Steam достиг 276 261 человека. Примечательно, что показатели росли два дня подряд, хотя обычно интерес к играм угасает после релизного окна. Такой ажиотаж позволил проекту занять шестое место в глобальном чарте Steam за сутки, уступив лишь признанным лидерам вроде Counter-Strike 2 и Dota 2.

Благодаря этому рывку Crimson Desert значительно укрепила свои позиции в историческом рейтинге платформы. Игра поднялась с 74-й на 53-ю строчку в списке самых популярных проектов за всё время существования Steam. Несмотря на то что до абсолютных лидеров еще далеко, работа над ошибками явно вернула доверие аудитории и дала игре новый импульс для развития.

А где там сюжет? Я уже и барашку спас и деревьев нарубил , и бабочку редкую нашел с кольцом фамильным , и кастрюлю какую-то раз 20 примерил . // Рустам Магомедов

Retro_Gamer

Выдать огромный оупенворлд без нормального сюжета, прописанных персонажей, цели и идентичности - это значит расписаться в создании пустышки для прогрева гоев.

ММО ***чильню просто выдали за одиночку и преподнесли как манну небесную.

Идеальная игра для человека, не ищущего ни в чём смысла и играющего чисто под пивко.

bohdan2015

А потом придёт GTA 6 и заберет Игру года:D хотя он выходит поздно и уже не должен попасть в нмоинации этого года!

chanp14

KookyPentheus

