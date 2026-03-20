Обновление первого дня Crimson Desert занимает 3,1 ГБ и вносит различные правки и улучшения

Компания Pearl Abyss выпустила Crimson Desert на всех платформах, включая патч первого дня. Размер этого обновления первого дня составляет 3,1 ГБ, и разработчики поделились его полными примечаниями к релизу.
Патч 1.00.02 исправляет проблему, из-за которой некоторые квесты не продвигались должным образом. Он также добавляет обучающий квест в начале 3-й главы, чтобы помочь игрокам узнать больше о снаряжении Бездны.
Патч первого дня исправляет проблемы, из-за которых определённый контент работал некорректно или не по назначению. Он корректирует сложность QTE при захвате врагами, постепенно увеличивая её в зависимости от количества захватов, и улучшает удобство использования некоторых систем и контента, включая режим «Жилье».
Кроме того, обновление 1.00.02 улучшает диалоги, озвучку и реакции некоторых NPC, делая их более естественными и лучше соответствующими ситуациям. Оно также включает в себя различные улучшения и исправления анимации, движений, синхронизации губ, визуальных искажений, визуальных эффектов и озвучки NPC и животных.
Разработчики утверждают, что внесли различные оптимизации производительности и стабильности на ПК.
Графику 2010 года не исправить. Вода, растительность без оклюзии, в целом странное освещение и другие приколы.
Давайте подправляйте до взлома, а потом и опробуем уже )
Соглашусь с некоторыми гневными комментариями но возврат делать не буду,не все так критично. Беды с графонием видны не вооруженным глазом,но это игра и не для графонодрочеров. Тени,освещение,пиксели и вода, думаю это заметили многие. Диалоги тоже слегка туповаты по крайней мере в первом городе,что дальше я не знаю. Остальная критика это вкусовшина, боевика с анимация и для меня красивая, интерфейс нормальный как и управление