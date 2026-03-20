Обновление первого дня Crimson Desert занимает 3,1 ГБ и вносит различные правки и улучшения

Компания Pearl Abyss выпустила Crimson Desert на всех платформах, включая патч первого дня. Размер этого обновления первого дня составляет 3,1 ГБ, и разработчики поделились его полными примечаниями к релизу.

Патч 1.00.02 исправляет проблему, из-за которой некоторые квесты не продвигались должным образом. Он также добавляет обучающий квест в начале 3-й главы, чтобы помочь игрокам узнать больше о снаряжении Бездны.

Патч первого дня исправляет проблемы, из-за которых определённый контент работал некорректно или не по назначению. Он корректирует сложность QTE при захвате врагами, постепенно увеличивая её в зависимости от количества захватов, и улучшает удобство использования некоторых систем и контента, включая режим «Жилье».

Кроме того, обновление 1.00.02 улучшает диалоги, озвучку и реакции некоторых NPC, делая их более естественными и лучше соответствующими ситуациям. Оно также включает в себя различные улучшения и исправления анимации, движений, синхронизации губ, визуальных искажений, визуальных эффектов и озвучки NPC и животных.

Разработчики утверждают, что внесли различные оптимизации производительности и стабильности на ПК.