Обновленная Denuvo остановила хакеров на релизе Crimson Desert

В день релиза ролевого экшена Crimson Desert пиратское сообщество столкнулось с серьезной проблемой. Популярный метод обхода защиты через гипервизор перестал функционировать, из-за чего игра отказывается запускаться даже при использовании самых актуальных хакерских скриптов.

Пользователи профильных форумов предполагают, что создатели антипиратской системы Denuvo выпустили крупное обновление специально к этому релизу. Предыдущие версии защиты успешно обходились с помощью технологий виртуализации, что позволяло геймерам играть в недавние крупные новинки на ПК без покупки лицензии.

Сейчас на профильных площадках игроки массово сообщают о критических ошибках и вылетах при попытке применить старые методы. Из-за отсутствия рабочего взлома многим приходится возвращаться к покупке дешевых чужих аккаунтов для офлайн-активаций, пока энтузиасты пытаются найти новые лазейки, нельзя сказать наверняка, чем это закончится: обновленную защиту могут взломать в самое ближайшее время, а могут не пробить и вовсе.