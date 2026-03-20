Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 600 оценок

Обновленная Denuvo остановила хакеров на релизе Crimson Desert

Slowery Slowery

В день релиза ролевого экшена Crimson Desert пиратское сообщество столкнулось с серьезной проблемой. Популярный метод обхода защиты через гипервизор перестал функционировать, из-за чего игра отказывается запускаться даже при использовании самых актуальных хакерских скриптов.

Пользователи профильных форумов предполагают, что создатели антипиратской системы Denuvo выпустили крупное обновление специально к этому релизу. Предыдущие версии защиты успешно обходились с помощью технологий виртуализации, что позволяло геймерам играть в недавние крупные новинки на ПК без покупки лицензии.

Сейчас на профильных площадках игроки массово сообщают о критических ошибках и вылетах при попытке применить старые методы. Из-за отсутствия рабочего взлома многим приходится возвращаться к покупке дешевых чужих аккаунтов для офлайн-активаций, пока энтузиасты пытаются найти новые лазейки, нельзя сказать наверняка, чем это закончится: обновленную защиту могут взломать в самое ближайшее время, а могут не пробить и вовсе.

Слухи
Источник
44
55
Комментарии:  55
Nodas

ахахаха ))

22
UnchartedHawke

Эм... А где пруфы? Kirigiri четко сказала - завтра, мол тесты прошли, осталось собрать. Очень похоже на очередной вброс от активаторов.

17
AdriftDylan

Или взломщикам денег занесли

8
Costollom
8
Offn

а как же планы все взломать в первый день?

7
