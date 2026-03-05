Обзоров Crimson Desert для PS5 до релиза не будет. Журналисты тестируют только ПК-версию

Crimson Desert захватывает геймеров по всему миру, и многие с нетерпением ждут выхода этого невероятно амбициозного проекта. Можно с уверенностью предположить, что ПК-версия — особенно на очень мощных системах — обеспечит наилучшее качество графики. В то же время разработчикам уже пришлось объяснять фанатам, что они не пытаются скрывать консольные версии игры, хотя в этом отношении возникли некоторые сомнения.

Новые подробности были раскрыты Areajugones, которые связались напрямую со студией Pearl Abyss. Оказывается, журналисты, готовящие обзоры, тестируют игру только на ПК, поскольку студия ещё не предоставила коды для обзоров версий для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Согласно информации, предоставленной разработчиками, коды для версии PS5 не будут доступны до запуска игры. Это означает, что первые анализы и обзоры, которые будут опубликованы до релиза, будут основаны исключительно на версии для ПК.

Это не означает автоматически, что консольные версии испытывают проблемы. Разработчики подчёркивают, что не скрывают качество игры на консолях, и что ситуация связана с графиком разработки и подготовкой к запуску. Поэтому стоит помнить, что это не окончательный вердикт о производительности игры на PS5 или других платформах.