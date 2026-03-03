Обзоры Crimson Desert появятся за день до релиза

Crimson Desert, несомненно, одна из самых ожидаемых игр 2026 года. Каждый новый ролик выглядит впечатляюще – огромный мир, реалистичное освещение, динамичная боевая система и технологии, которые обещают установить новые стандарты. Pearl Abyss эффективно накаляет атмосферу, а трейлеры представляют игру как настоящий шедевр следующего поколения.

В то же время, скептиков немало. Некоторые игроки в восторге от графики и масштаба, но другие настроены скептически. Рекламные материалы всегда могут выглядеть идеально — вопрос в том, действительно ли финальная версия будет соответствовать высоким стандартам, обещанным разработчиками.

Однако стала известна очень важная деталь: обзоры Crimson Desert будут опубликованы 18 марта, буквально за несколько часов до запланированного релиза 19 марта. Это означает, что эмбарго снимается непосредственно перед запуском, и игроки смогут увидеть первые обзоры, прежде чем принять решение о покупке.

Это довольно необычная ситуация для такого масштабного и долгожданного проекта. На данном этапе мы наконец-то должны узнать конкретную информацию о производительности — как игра работает на компьютерах более низкого класса, как стандартные PlayStation 5 и Xbox Series S справляются с огромным масштабом мира и действительно ли технические обещания воплощаются в стабильный игровой процесс.