Обзоры Crimson Desert появятся за день до релиза

Crimson Desert, несомненно, одна из самых ожидаемых игр 2026 года. Каждый новый ролик выглядит впечатляюще – огромный мир, реалистичное освещение, динамичная боевая система и технологии, которые обещают установить новые стандарты. Pearl Abyss эффективно накаляет атмосферу, а трейлеры представляют игру как настоящий шедевр следующего поколения.
В то же время, скептиков немало. Некоторые игроки в восторге от графики и масштаба, но другие настроены скептически. Рекламные материалы всегда могут выглядеть идеально — вопрос в том, действительно ли финальная версия будет соответствовать высоким стандартам, обещанным разработчиками.
Однако стала известна очень важная деталь: обзоры Crimson Desert будут опубликованы 18 марта, буквально за несколько часов до запланированного релиза 19 марта. Это означает, что эмбарго снимается непосредственно перед запуском, и игроки смогут увидеть первые обзоры, прежде чем принять решение о покупке.
Это довольно необычная ситуация для такого масштабного и долгожданного проекта. На данном этапе мы наконец-то должны узнать конкретную информацию о производительности — как игра работает на компьютерах более низкого класса, как стандартные PlayStation 5 и Xbox Series S справляются с огромным масштабом мира и действительно ли технические обещания воплощаются в стабильный игровой процесс.
да вы что, как же так, интересно почему же так)))
И к чему ты это высрал?
Ну если ты думаешь что все так плохо.
Ну им ни чего не мешает и за день нахвалить или обделать игру.
Ну навалили уже все кто только может.
Так что если все так плохо то и дня хватит.
Это стандартная практика для практически любой крупной игры. Банальная психология, ты сейчас посмотришь, а через пару дней забудешь, когда релиз. А увидев обзор перед релизом, ты будешь в некотором ожидании(хайпе) и не забудешь на следующий день о игре.
Плохая игра обычно использует денуво, а не обычную маркетинговую стратегию.
Ждём
А кто помню писал что 5 или 15
Что-то подозрительно.
Ладно 1 день хватит)
Хотя зная этих журналистов. Так что лучше уже через день или пол дня.
Посмотреть уже реальный геймплей и все такое.