"Один из худших главных героев": Игроки Crimson Desert ненавидят главного героя Клиффа, но в восторге от Дамианы

Несмотря на рекордные продажи в 2 миллиона копий за первые сутки, Crimson Desert столкнулся с волной недовольства. Помимо множества проблем у игры, в центре критики также оказался протагонист Клифф, которого игроки называют "одним из худших главных героев в истории AAA-игр". Однако у студии Pearl Abyss также нашелся козырь в рукаве - альтернативная героиня Дамиана, стремительно набирающая армию поклонников.

Релиз Crimson Desert состоялся 19 марта 2026 года, и сразу после запуска на Reddit, Steam и в соцсетях началось бурное обсуждение главного героя. Пользователи сходятся во мнении, что образ Клиффа получился безликим и шаблонным.

Клифф - один из худших главных героев. Ноль глубины, молчит как рыба, никогда ничего не ставит под сомнение, с ним невозможно сопереживать. Он выглядит как сборная солянка всех скучных “крутых” молчунов из других игр.

Отсутствие редактора персонажа, который был гордостью предыдущей игры студии Black Desert Online, только подлило масла в огонь: на старте доступны всего три готовых героя, и многие ветераны не понимают, зачем Pearl Abyss отказалась от столь любимой фанатами кастомизации.

Однако если Клифф стал главным антигероем запуска, то Дамиана превратилась в настоящий феномен. В сети стремительно растет культ этой героини: за последние сутки в соцсетях и на форумах появились сотни восторженных постов.

"Наконец-то могу поиграть за Дамиану", "Дамиана была создана для меня", "Ее геймплей - это любовь с первого удара" - пишут игроки, делясь скриншотами и моментами прохождения. Пользователи хвалят ее за мобильность в бою, проработанную анимацию, качественную озвучку и яркий визуальный дизайн, который выгодно отличает ее на фоне "скучного" Клиффа. Многие из тех, кто начал игру за стандартного протагониста, признаются, что после смены персонажа на Дамиану игра "заиграла новыми красками".



Несмотря на активную критику Клиффа в соцсетях, анализ отзывов показывает, что недовольные остаются громким меньшинством. Профессиональные критики также не акцентировали внимание на этой проблеме. Pearl Abyss официально подтвердила планы по пост-релизной поддержке игры. Внимательные игроки уже заметили, что внутриигровое колесо выбора персонажей содержит два пустых слота. Это дает основания полагать, что в будущем студия добавит новых играбельных героев.