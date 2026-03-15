Одна настройка в Crimson Desert делает из хорошей графики визуальный шедевр - но на консолях она недоступна

Трассировка лучей (технология реалистичного освещения) в Crimson Desert выглядит впечатляюще — но это лишь половина картины. Digital Foundry обнаружила кое-что важнее: включение DLSS (Ray Reconstruction) от Nvidia и FSR (Ray Regeneration) от AMD преображает визуал настолько радикально, что это похоже не на смену настройки, а на включение освещения с нуля.

Crimson Desert использует трассировку лучей для освещения почти везде — она формирует весь визуальный стиль игры. Однако ради производительности разработчики пошли на серьёзные жертвы: освещение просчитывается в очень низком качестве, а «шумы» (артефакты изображения) убираются максимально лёгким способом.

Результат - освещение выглядит плоским и невыразительным, тени почти отсутствуют, а трава выглядит словно неосвещённой. Именно так игра и работает на консолях.

По словам Digital Foundry, эффект настолько значителен, что по сути создаёт эксклюзивный режим ультра-качества освещения, недоступный ни на одной консоли.

На топовой видеокарте Nvidia RTX 5080 включение Ray Reconstruction снижает производительность на 14%. На AMD RX 9070 XT потери от Ray Regeneration ещё больше — 24%. Придётся искать баланс между красотой и плавностью.

Есть и баги. У AMD местами заметна размытая картинка на некоторых элементах. У Nvidia в предрелизной версии обнаружились проблемы с текстурами поверхностей и периодическое исчезновение дождя на экране. Pearl Abyss знает об этих проблемах - ждём патча.

Digital Foundry называет Crimson Desert одним из самых наглядных примеров того, насколько важны DLSS и FSR в современных играх — и намекает, что именно за ними будущее игровой графики.