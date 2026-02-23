Одного из 3 главных героев в Crimson Desert озвучит Ребекка Ханссен - голос Евы из Stellar Blade

В преддверии релиза Crimson Desert разработчики из Pearl Abyss раскрыли подробности уникальной для себя особенности: впервые в игре студии будет не один, а сразу три полноценно играбельных персонажа. И голоса каждому из них подарили звезды игровой озвучки.

Центральный персонаж истории - Клифф, лидер наемников "Серогривых". Его голосом стал шотландский актер Алек Ньюман (Адам Смэшер в Cyberpunk 2077). Для Ньюмана эта роль стала самой продолжительной в карьере - он работал над образом почти пять лет.

Я играл этого персонажа дольше, чем кого-либо в своей жизни! Это было невероятно - наблюдать за тем, как он растет и меняется.

Чтобы придать Клиффу глубину, Ньюман использовал личную историю. Прототипом голоса героя стал покойный отчим его жены.

В его голосе была опасность, но также огромная теплота и чувство верности. Надеюсь, что, использовав его голос как вдохновение, он будет жить дальше, - рассказывает актер.

Особое внимание фанатов приковано к Ребекке Ханссен. Актриса, подарившая голос Еве в нашумевшем экшене Stellar Blade, воплотила образ Дамиан - одной из трех протагонисток Crimson Desert. Для Ханссен эта роль стала возможностью выйти за рамки своего привычного амплуа.

Я по натуре человек, который старается всем угодить, но играть Дамиан стало для меня невероятным катарсисом. Вместо чопорной и правильной леди, она - сильная, независимая и напористая личность, которая не боится говорить вслух то, что думает, и делать то, что считает правильным.

Третий играбельный герой - суровый и немногословный орк Оонгка, чью озвучку взял на себя Стюарт Скадмор, знакомый зрителям по роли Риктуса в сериале "Аркейн" от Netflix. Для Скадмора работа над Оонгкой стала вызовом - передать эмоции персонажа, который по натуре молчалив.

Он молчит не из-за отсутствия эмоций. Он молчит, потому что тщательно подбирает слова. Такой тип сдержанности, когда ты экономен в выражениях и вдумчив перед тем, как действовать - это то, чем я искренне восхищаюсь.

Игра предложит не просто смену боевого стиля при переключении между героями, но и три разных взгляда на одну историю. Примечательно, что в эпоху нарастающей тревоги по поводу замены актеров искусственным интеллектом, Pearl Abyss делает ставку на живой талант. Ранее представитель студии Уилл Пауэрс подтвердил, что все ключевые персонажи и герои побочных квестов в Crimson Desert озвучены исключительно живыми актерами без использования ИИ-технологий.