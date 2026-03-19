ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 515 оценок

"Однопользовательская MMORPG": у Crimson Desert 78/100 на Metacritic - хвалят масштаб и мир, но ругают сюжет и интерфейс

AceTheKing AceTheKing

Только что спало эмбарго на ролевой экшен Crimson Desert - игра от студии Pearl Abyss получила оценки от различных изданий.

Критики сходятся во мнении, что перед ними невероятно амбициозный проект с огромным миром, но реализация некоторых аспектов вызывает серьезные вопросы. Что пишут издания:

DualShockers (9.5/10):

Это одна из самых больших игр, в которые я когда-либо играл, с потрясающим количеством качественного контента, абсурдным числом сложных головоломок и миром настолько гигантским, что я до сих пор не приблизился к тому, чтобы увидеть всё после 100 часов. Недостатки в виде слабого сюжета и нечестных боссов не портят общего впечатления.

MMORPG.com (9/10):

Современный шедевр, несмотря на недостатки.

Generacion Xbox (94/100):

Crimson Desert вознаграждает терпеливого игрока. Чем больше времени вы проводите в мире, тем больше начинаете получать удовольствие.

GamingBolt (8/10):

Игра превосходит практически любой другой открытый мир по своему размаху, а боевая система сияет, даже если с историей не все гладко.

Однако хватает и сдержанных, и откровенно негативных мнений.

Eurogamer (3/5):

Огромный мир и огромный массив MMO-подобных занятий сочетаются с ослепительной графикой в Crimson Desert, но что толку, если в этом всем мало характера, текстуры или шарма?

VG247 (3/5):

Лучшие части Crimson Desert похоронены глубоко под слоями абсурда.

PCGamesN (6/10):

Crimson Desert огромна и красива, но она не может выбраться из шаблонных нарративных траншей. Бои кажутся неудобными, особенно против раздражающих боссов, а исследовать мир неинтересно. Я хотел полюбить эту игру, но она оставила меня опустошенным.

WellPlayed (5.5/10):

Доказывая, что внешность — не главное, потрясающая графика и сильная актерская игра не спасают игру от разочарования. Это просто однопользовательская MMORPG во всех смыслах.

Оценки изданий:

  • DualShockers — 9.5/10
  • Generación Xbox — 94/100
  • COGconnected — 84/100
  • GamingBolt — 8/10
  • GameRant — 8/10
  • GameMAG — 8/10
  • Gameblog — 8/10
  • Gamersky — 8.6/10
  • LevelUp — 9/10
  • MMORPG.com — 9/10
  • Eurogamer — 3/5
  • PCGamesN — 6/10
  • WellPlayed — 5.5/10
  • ACG — Wait for Sale
  • GRYOnline.pl — без оценки (обзор в процессе)

Средняя оценка игры на Metacritic составляет 78/100 на основании 82 обзоров и 80/100 на OpenCritic на основании 44 обзоров.

Индустрия
18
61
Комментарии:  61
Ваш комментарий
ArexSOnk

Боюсь, оценка от игроков будет еще ниже. Это было вполне ожидаемо. Ждать шедевра от разработчиков единственной ммо было слишком наивно. А жаль.

У меня есть слабая надежда, что это западные критики "топят" игру за отсутствие повестки, негров и трансов.
Подождем отзывов от реальных геймеров.

15
Partenavia

Судя по всем роликам по ней, все ожидаемо. Азиатская гриндилка

8
Zick211

Хуже чем Avowed, dragon age veilguard (по оценке). Не удивлён.

7
МАХАН МАХАНОВИЧ

Как и предполагал, кингдом оф амалур будет.

6
concluding

Негативные мнения какие-то уж больно метафорические, без конкретики. Особенно смущает этот момент: «...а исследовать мир неинтересно». Какое превью ни глянь — все хвалят именно свободу исследования, без раздражающих указателей и жёлтых стрелочек. А если и ругают, то точно не за это. Может, обзорщику PCGamesN как раз хотелось, чтобы ему жёлтой краской показали, что исследовать, так как сам найти оказался не в состоянии?

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ