"Однопользовательская MMORPG": у Crimson Desert 78/100 на Metacritic - хвалят масштаб и мир, но ругают сюжет и интерфейс

Только что спало эмбарго на ролевой экшен Crimson Desert - игра от студии Pearl Abyss получила оценки от различных изданий.

Критики сходятся во мнении, что перед ними невероятно амбициозный проект с огромным миром, но реализация некоторых аспектов вызывает серьезные вопросы. Что пишут издания:

DualShockers (9.5/10):

Это одна из самых больших игр, в которые я когда-либо играл, с потрясающим количеством качественного контента, абсурдным числом сложных головоломок и миром настолько гигантским, что я до сих пор не приблизился к тому, чтобы увидеть всё после 100 часов. Недостатки в виде слабого сюжета и нечестных боссов не портят общего впечатления.

MMORPG.com (9/10):

Современный шедевр, несмотря на недостатки.

Generacion Xbox (94/100):

Crimson Desert вознаграждает терпеливого игрока. Чем больше времени вы проводите в мире, тем больше начинаете получать удовольствие.

GamingBolt (8/10):

Игра превосходит практически любой другой открытый мир по своему размаху, а боевая система сияет, даже если с историей не все гладко.

Однако хватает и сдержанных, и откровенно негативных мнений.

Eurogamer (3/5):

Огромный мир и огромный массив MMO-подобных занятий сочетаются с ослепительной графикой в Crimson Desert, но что толку, если в этом всем мало характера, текстуры или шарма?

VG247 (3/5):

Лучшие части Crimson Desert похоронены глубоко под слоями абсурда.

PCGamesN (6/10):

Crimson Desert огромна и красива, но она не может выбраться из шаблонных нарративных траншей. Бои кажутся неудобными, особенно против раздражающих боссов, а исследовать мир неинтересно. Я хотел полюбить эту игру, но она оставила меня опустошенным.

WellPlayed (5.5/10):

Доказывая, что внешность — не главное, потрясающая графика и сильная актерская игра не спасают игру от разочарования. Это просто однопользовательская MMORPG во всех смыслах.

Оценки изданий:

DualShockers — 9.5/10

Generación Xbox — 94/100

COGconnected — 84/100

GamingBolt — 8/10

GameRant — 8/10

GameMAG — 8/10

Gameblog — 8/10

Gamersky — 8.6/10

LevelUp — 9/10

MMORPG.com — 9/10

Eurogamer — 3/5

PCGamesN — 6/10

WellPlayed — 5.5/10

ACG — Wait for Sale

GRYOnline.pl — без оценки (обзор в процессе)

Средняя оценка игры на Metacritic составляет 78/100 на основании 82 обзоров и 80/100 на OpenCritic на основании 44 обзоров.