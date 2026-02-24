Официально: разработчики Crimson Desert подтвердили попытку Sony выкупить статус консольного эксклюзива для PlayStation

Ещё в 2024 году в сети активно обсуждались слухи о том, что за ожидаемую экшен-RPG Crimson Desert велась борьба за право обладания консольной эксклюзивностью. Поклонники долго гадали, пойдет ли проект по пути мультиплатформенного релиза или встанет на чью-либо сторону. Сегодня появилось официальное подтверждение прямо от команды разработчиков: попытка подмять игру под одну платформу действительно была, но она провалилась.

Всплывший и переведенный отчет компании Pearl Abyss для инвесторов расставил все по местам. Как оказалось, к разработчикам выходила с предложением сама Sony. Японский платформодержатель готов был выступить издателем и профинансировать выпуск Crimson Desert. Главным условием сделки должен был стать контракт на годовую консольную эксклюзивность для PlayStation, из-за чего пользователям Xbox пришлось бы ждать релиза лишние 12 месяцев. Кроме того, к Sony ушли бы и права на распространение игры на ПК.

Руководство Pearl Abyss, взвесив предложение, решило отказаться из-за условия издательства игры на ПК. В отчете разработчики объяснили это тем, что студия хочет выступать независимым издателем своих проектов. Создатели упомянули громкую сделку ShiftUp и Sony вокруг хита Stellar Blade, подчеркнув, что авторам Евы просто пришлось согласиться на условия, поскольку у них не было собственных мощностей для дистрибуции игры по миру. Pearl Abyss же решила не терять огромную часть будущей прибыли и не платить двойные комиссии издателю.

Как отмечают журналисты, подобный агрессивный подход для Sony стал нормой: ранее такие же непубличные «годовые сделки» компания заключала и по поводу успешного Black Myth: Wukong. На прямой запрос издания Eurogamer по поводу отклоненной сделки авторы дипломатично ответили:

Во время звонка с инвесторами... мы ясно дали понять, что намерены издавать Crimson Desert самостоятельно. Мы, конечно, уважаем и ценим наших деловых партнеров, поддерживая с ними связь касательно прогресса... и обсуждаем различные варианты сотрудничества.

Громкие амбиции независимых разработчиков пройдут проверку игроками совсем скоро. Масштабная ролевая игра Crimson Desert выходит уже 19 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.