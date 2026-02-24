Официально: разработчики Crimson Desert подтвердили попытку Sony выкупить статус консольного эксклюзива для PlayStation

Ещё в 2024 году в сети активно обсуждались слухи о том, что за ожидаемую экшен-RPG Crimson Desert велась борьба за право обладания консольной эксклюзивностью. Поклонники долго гадали, пойдет ли проект по пути мультиплатформенного релиза или встанет на чью-либо сторону. Сегодня появилось официальное подтверждение прямо от команды разработчиков: попытка подмять игру под одну платформу действительно была, но она провалилась.
Всплывший и переведенный отчет компании Pearl Abyss для инвесторов расставил все по местам. Как оказалось, к разработчикам выходила с предложением сама Sony. Японский платформодержатель готов был выступить издателем и профинансировать выпуск Crimson Desert. Главным условием сделки должен был стать контракт на годовую консольную эксклюзивность для PlayStation, из-за чего пользователям Xbox пришлось бы ждать релиза лишние 12 месяцев. Кроме того, к Sony ушли бы и права на распространение игры на ПК.
Руководство Pearl Abyss, взвесив предложение, решило отказаться из-за условия издательства игры на ПК. В отчете разработчики объяснили это тем, что студия хочет выступать независимым издателем своих проектов. Создатели упомянули громкую сделку ShiftUp и Sony вокруг хита Stellar Blade, подчеркнув, что авторам Евы просто пришлось согласиться на условия, поскольку у них не было собственных мощностей для дистрибуции игры по миру. Pearl Abyss же решила не терять огромную часть будущей прибыли и не платить двойные комиссии издателю.
Как отмечают журналисты, подобный агрессивный подход для Sony стал нормой: ранее такие же непубличные «годовые сделки» компания заключала и по поводу успешного Black Myth: Wukong. На прямой запрос издания Eurogamer по поводу отклоненной сделки авторы дипломатично ответили:
Во время звонка с инвесторами... мы ясно дали понять, что намерены издавать Crimson Desert самостоятельно. Мы, конечно, уважаем и ценим наших деловых партнеров, поддерживая с ними связь касательно прогресса... и обсуждаем различные варианты сотрудничества.
Громкие амбиции независимых разработчиков пройдут проверку игроками совсем скоро. Масштабная ролевая игра Crimson Desert выходит уже 19 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.
Зря отказались, пукари все равно игры не покупают, а так бы были повышенные продажи на пске.
Ещё с времён Кибера больше половины продаж на ПК. Консоли это игрушка для бедных и детишек
Ты забыл добавить в России. У нас игры покупает низкий процент людей, по целому ряду причин, а вот во многих других странах , наоборот, пиратство не в почете и игры вполне себе приносят прибыль, даже больше , чем на пс5.
Расскажи это 90% юзверей пг - тут каждый в комментариях не может дождаться, когда побежать на торрент. Это средняя температура по клинике - аналогичное везде.
Пфф. Вообще не понимаю, зачем некоторые индивидуумы соглашаются на это) Они больше прибыли потеряют, из за недоступности на других платформах.
Очевидно, что не все команды имеют средства или опыт, чтоб самостоятельно издавать свои игры. А Сони могли бы еще за эксклюзивность предложить помощь в разработке или доп. инвестиции
Прикинь не все сидят на одной платформе) не вышло на одной играешь на другой)
Ну да конечно, ведь у каждого в доме все платформы мира имеются)