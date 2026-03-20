"Он просто активист": игроки высмеяли Шрайера за критику Crimson Desert и вспомнили его любовь к Avowed и The Veilguard

Игровое сообщество активно обсуждает последние высказывания журналиста Джейсон Шрайер, чьи оценки всё чаще вызывают противоположную реакцию у игроков. Поводом стали его сдержанные или негативные мнения о таких проектах, как Crimson Desert и Expedition 33.

Пользователи соцсетей и форумов иронично называют Шрайера «анти-индикатором качества»: если журналист критикует игру, это якобы становится сигналом, что её стоит попробовать. На этом фоне всплывают сравнения с его более положительными отзывами о Dragon Age: The Veilguard и Avowed, которые часть аудитории встретила прохладно.

Критика быстро переросла в волну сарказма и жёстких комментариев. Некоторые игроки считают, что взгляды журналиста расходятся с ожиданиями аудитории, ориентированной на динамичный геймплей и исследование мира. Другие предполагают, что резонансные мнения могут быть намеренным способом привлечь внимание.

На этом фоне образ Шрайера в глазах части сообщества заметно меняется: от авторитетного инсайдера до фигуры, чьи оценки воспринимаются с недоверием. Впрочем, подобная реакция лишь подогревает интерес к обсуждаемым играм и усиливает эффект от каждой новой рецензии.