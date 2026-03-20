ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 600 оценок

"Он просто активист": игроки высмеяли Шрайера за критику Crimson Desert и вспомнили его любовь к Avowed и The Veilguard

butcher69 butcher69

Игровое сообщество активно обсуждает последние высказывания журналиста Джейсон Шрайер, чьи оценки всё чаще вызывают противоположную реакцию у игроков. Поводом стали его сдержанные или негативные мнения о таких проектах, как Crimson Desert и Expedition 33.

Пользователи соцсетей и форумов иронично называют Шрайера «анти-индикатором качества»: если журналист критикует игру, это якобы становится сигналом, что её стоит попробовать. На этом фоне всплывают сравнения с его более положительными отзывами о Dragon Age: The Veilguard и Avowed, которые часть аудитории встретила прохладно.

Джейсон Шрайер: шансы Crimson Desert стать "Игрой года" рухнули с 30% до 5%

Критика быстро переросла в волну сарказма и жёстких комментариев. Некоторые игроки считают, что взгляды журналиста расходятся с ожиданиями аудитории, ориентированной на динамичный геймплей и исследование мира. Другие предполагают, что резонансные мнения могут быть намеренным способом привлечь внимание.

На этом фоне образ Шрайера в глазах части сообщества заметно меняется: от авторитетного инсайдера до фигуры, чьи оценки воспринимаются с недоверием. Впрочем, подобная реакция лишь подогревает интерес к обсуждаемым играм и усиливает эффект от каждой новой рецензии.

37
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
Summor Ner

Скажу так - можно как угодно относиться к Crimson Desert или к той же Экспедиции, но то, что Шрайер тот ещё клоун, при чём на всю голову конченный - это неоспоримый факт.

21
klitor_lizator
14
Partenavia

Та не, тут игроки высмеивают этот кал и прогрев, 58% позитивных в стиме, что просто ниже дна и к понедельнику думаю еще упадет.

4
Aellie

Выбросившие деньги на ветер всегда ищут, на ком бы сорвать свой гнев.

4
Андрей Лысенков

Соевый нищий нижний интернет, у которого нет денег на игру, которые порвались от Денувы, а так же умалишенные с 0.8 часов в Стиме продолжают уничтожать годный самобытный проект

а тем временни в Пс сторе у игры оценка свыше 4

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ