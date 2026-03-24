"Они превзошли нас": Создатель рек в Red Dead Redemption 2 проанализировал технологию воды в Crimson Desert

Несмотря на некоторые шероховатости Crimson Desert продолжает удивлять специалистов своими технологическими амбициями. Аспекты местного движка BlackSpace вызывают искренний восторг даже у ветеранов индустрии. На днях разработчик, в прошлом отвечавший за создание реалистичных водоемов в культовой Red Dead Redemption 2, поделился своими профессиональными впечатлениями от физики жидкостей в новом творении Pearl Abyss.

В опубликованном на YouTube разборе художник по окружению под ником David разобрал техническую сторону Crimson Desert после первых часов геймплея. Больше всего специалиста впечатлила реализация водоемов, и особенно рек. В свое время именно вода в RDR 2 считалась эталоном в игровой индустрии, однако разработчик признал, что корейским коллегам удалось сделать шаг вперед.

Я действительно наслаждаюсь водой. Это просто потрясающе. Наконец-то, на мой взгляд, появилась игра, в которой реки сделаны лучше, чем в RDR 2. И я говорю это как человек, который помогал создавать реки в RDR 2. Я не могу быть более рад видеть это. Мы добились прогресса.

— заявил художник.

Он отметил, что разработчики Crimson Desert используют передовую технологию, которая, по сути, представляет собой симуляцию живых частиц в реальном времени. В файлах игры эта система фигурирует под названием «Shallow Water Feature». Такой подход позволяет воде не просто быть анимированной текстурой, а физически корректно огибать камни и реагировать на изменения ландшафта и персонажей. Специалист пообещал выпустить отдельное большое видео с глубоким «гиковским» разбором того, как именно работают реки в этой игре.

Впрочем, разбор не обошелся без профессиональной критики других аспектов. Как специалист по окружению, автор ролика указал на явные проблемы с цветокором травы. По его словам, растительность имеет совершенно неестественный желто-ядовитый оттенок зеленого, что сильно бросается в глаза на рассвете и в сумерках. В такие моменты пропадает ощущение глубины резкости, и картинка выглядит плоской.

Если я надену шляпу арт-директора, то скажу: что-то пошло не так с цветовым балансом... Нет такой вселенной, в которой этот оттенок зеленого был бы правильным. Но это только трава, с деревьями все в порядке.

— пояснил он, посоветовав ПК-игрокам временно использовать Reshade, чтобы исправить цветовую гамму, пока разработчики не выпустят патч.

Помимо воды, автор высоко оценил повсеместное использование Displacement-карт, благодаря которым каждая кирпичная кладка и камень на земле выглядят объемными без использования ресурсоемкой 3D-геометрии. Несмотря на технические шероховатости, разработчик призвал сообщество не поддаваться «волне онлайн-негатива» и дать Pearl Abyss время на исправление этих шероховатостей.