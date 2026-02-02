Основная кампания в Crimson Desert составляет очень небольшой процент от всего контента - игра огромна

После выхода первого видео из серии, посвящённой механике игры, разработчик Crimson Desert, компания Pearl Abyss, также провела интервью с Дестином Легари, в котором PR-директор Уилл Пауэрс обсудил продолжительность игры.
Пауэрс отказался назвать конкретную цифру, заявив, что это только вызовет негативную реакцию с обеих сторон спектра (у тех, у кого мало времени на игру, и у тех, у кого больше свободного времени). Однако он поделился некоторыми интересными подробностями: основная кампания, по-видимому, составляет лишь очень небольшой процент от всего контента, доступного в Crimson Desert, и он сказал, что есть чем заняться даже после завершения основной кампании. Более того, Пауэрс добавил, что потратил около 50 часов только на побочные занятия, такие как крафт. В целом, игра «огромная».
Я последовательно отказываюсь называть конкретное число, но могу сказать, что игра огромна. Что мне особенно нравится в этой игре, так это гибкость; вы можете выбирать, чем заниматься в каждой сессии, в зависимости от имеющегося у вас времени. Постоянно ощущается прогресс и вознаграждение, даже в самых незначительных действиях.
На прошлой неделе я провёл в игре 50 часов. Я сел и играл 50 часов, сосредоточившись в основном на дополнительном контенте. Я даже не рыбачил; я добывал ресурсы, улучшал оружие и тестировал механику. Поскольку для всех врагов установлен определённый уровень сложности, вы можете, если захотите, прокачиваться, чтобы преодолевать трудности, полагаясь только на силу воли. Это продуманное дизайнерское решение. Мы никогда не хотим, чтобы игрок чувствовал, что ему нужно просто «стать лучше», чтобы двигаться дальше. Игра не должна препятствовать прогрессу только потому, что игрок не понимает конкретную механику.
Для игр с открытым миром невозможно дать однозначный ответ, потому что люди редко следуют только основному сюжету. Однако основная кампания составляет лишь небольшой процент от всего контента. Для меня игра действительно раскрылась после титров. Я понял, что едва коснулся поверхности некоторых фракций и их сюжетных линий. Поскольку я работаю над игрой, я знаю о доступном контенте, но даже после завершения сюжета я понял, что пропустил целые области, потому что слишком сосредоточился на основном пути. В игре огромное количество контента, к которому можно вернуться, включая глубокие возможности кастомизации и системы, на которые стоит потратить время. Разработчики стремились создать открытый мир, который поощряет исследование. Их сила заключается в создании развивающихся, захватывающих миров, где игроки могут провести тысячи часов.
Crimson Desert выходит 19 марта для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Это очень плохие новости.Похоже будет игра для жалких любителей дрочилен от убисофт.Посмотрим на релизе, что в итоге получится...
у нее есть все шансы утомить даже поклонников творений от ёбисофт
Качать лошадей и заниматься рыбалкой? Спаси Господь души людей кто занимался этим в Black Desert, ибо не ведали они чем занимаются😊
Вижу ты в теме бро! Соболезную!
Почему сейчас одиночные игры должны выглядить как ммо рпг?
Почему ты об этом пишешь коммент по игре, которая НЕ выглядит как ммо рпг? Она скорее выглядит как прокачанный Ведьмак 3 с азиатским колоритом, но точно не как ммо. Точка.
А может даже и лучше.
Может потому что игра выглядит как ММО РПГ? От разрабов ММО РПГ?
Была игра такая как кингдом оф амалур, полу ммо. Скучнейшая игра была. Эта похоже по этому пути пойдет, даже с миллионами механик. Хоть бы напарников завезли, а то в соло тащить этот мир такое себе.
Ну это ты зря, может ты в неё недавно играл, в своё время отличная игруха была.
Какая нибудь драгонс догма будет интересней этого на данный момент.
Ну это исключение ваше мнение. Амалур была довольно таки бодрой игрой // Игорь Стецюк
Огра - игромна!
Я представляю сколько там будет насрано однотипных побочек и монотонного, репетативного геймплея.
Если не играл в Блэк Дезерт Онлайн, то ты даже себе не представляешь... ёбисофт со своими ассиссинами нервно курят в сторонке
Ну не знаю игра должна получиться, судя по тому что показали.
Разработчики не умеют ни в сюжет, ни в интересные квесты, ни в кинематографическую постановку. "Контента" насрать это аж бегом. Готовься убить 100000500000 мобов, нарубить 100000500000 бревен, добыть 100000500000 железа, вырастить 100000500000 кг картошки, поймать 100000500000 штук рыбы ну и дальше по списку такое "веселье" во все поля!
Ну, по сути как и все прочие игры с открытым миром, ничего нового. Что скайрим, что рдр 2, что киберпанк - сюжетку можно пробежать за 20-30 часов, но если выполнять все побочки и активности, игра может растянуться на пару-тройку сотен часов.
значит как в бдо сюжет будет слабенький и чисто для галочки.я то думал что это как раз таки будет сюжетная бдо,но видимо у корейцев с этим плохо.опять сделают какую нибудь локацию типа "сеул" с показами мод.красивое и качественное но не реализованное фентези
бдо что это?
Black Desert Online
Я конечно могу ошибиться и разрабы прыгнут на километр выше собственной головы и продемонстрируют действительно интересный и затягивающий продукт, но надежды мало...