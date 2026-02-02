Основная кампания в Crimson Desert составляет очень небольшой процент от всего контента - игра огромна

После выхода первого видео из серии, посвящённой механике игры, разработчик Crimson Desert, компания Pearl Abyss, также провела интервью с Дестином Легари, в котором PR-директор Уилл Пауэрс обсудил продолжительность игры.

Пауэрс отказался назвать конкретную цифру, заявив, что это только вызовет негативную реакцию с обеих сторон спектра (у тех, у кого мало времени на игру, и у тех, у кого больше свободного времени). Однако он поделился некоторыми интересными подробностями: основная кампания, по-видимому, составляет лишь очень небольшой процент от всего контента, доступного в Crimson Desert, и он сказал, что есть чем заняться даже после завершения основной кампании. Более того, Пауэрс добавил, что потратил около 50 часов только на побочные занятия, такие как крафт. В целом, игра «огромная».

Я последовательно отказываюсь называть конкретное число, но могу сказать, что игра огромна. Что мне особенно нравится в этой игре, так это гибкость; вы можете выбирать, чем заниматься в каждой сессии, в зависимости от имеющегося у вас времени. Постоянно ощущается прогресс и вознаграждение, даже в самых незначительных действиях.



На прошлой неделе я провёл в игре 50 часов. Я сел и играл 50 часов, сосредоточившись в основном на дополнительном контенте. Я даже не рыбачил; я добывал ресурсы, улучшал оружие и тестировал механику. Поскольку для всех врагов установлен определённый уровень сложности, вы можете, если захотите, прокачиваться, чтобы преодолевать трудности, полагаясь только на силу воли. Это продуманное дизайнерское решение. Мы никогда не хотим, чтобы игрок чувствовал, что ему нужно просто «стать лучше», чтобы двигаться дальше. Игра не должна препятствовать прогрессу только потому, что игрок не понимает конкретную механику.



Для игр с открытым миром невозможно дать однозначный ответ, потому что люди редко следуют только основному сюжету. Однако основная кампания составляет лишь небольшой процент от всего контента. Для меня игра действительно раскрылась после титров. Я понял, что едва коснулся поверхности некоторых фракций и их сюжетных линий. Поскольку я работаю над игрой, я знаю о доступном контенте, но даже после завершения сюжета я понял, что пропустил целые области, потому что слишком сосредоточился на основном пути. В игре огромное количество контента, к которому можно вернуться, включая глубокие возможности кастомизации и системы, на которые стоит потратить время. Разработчики стремились создать открытый мир, который поощряет исследование. Их сила заключается в создании развивающихся, захватывающих миров, где игроки могут провести тысячи часов.

Crimson Desert выходит 19 марта для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.